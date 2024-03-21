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買衣服遭店員嗆「氣質撐不起來」 一票過來人狂吐苦水

聯合新聞網／ 綜合報導
開心逛街時，若莫名被店員惡意對待，肯定會打壞一天的好心情。示意圖／ingimage
開心逛街時，若莫名被店員惡意對待，肯定會打壞一天的好心情。示意圖／ingimage

開心逛街時，若莫名被店員惡意對待，肯定會打壞一天的好心情。一名女網友在Dcard分享，日前她逛某服飾店時，從架上拿了一件長袖，沒想到一旁的女店員竟走過來酸說「妳的氣質可能撐不起來」，讓她超級傻眼。

原PO表示，最近她心血來潮想買一套適合冬天的衣服，便走進衣服店拿了一件米色長袖比對身形，但因為當天的穿著打扮較隨性，且沒有化妝，一旁的女店員見狀，竟直接走過來說「這件比較適合有氣質的人哦，妳的話可能撐不起來」，隨即轉身離去。

原PO指出，當下聽到對方的批評讓她心情變差，也不想再看其他衣服。後來，另一名女店員向她靠近，並耐心的幫忙搭配及找出合適的衣服，令原PO非常滿意，大讚「很感謝小姐姐的熱心服務，讓我的壞心情給消散掉」。

貼文一出，許多過來人分享不好的消費經驗，「有次有個櫃姐用很瞧不起人的態度跟我媽說『我們家的妳都穿不下』，我馬上去服務台客訴她」、「當天沒打扮，穿著隨性樸素，被阿姨店員說『妳現在看的是8折，門口才是1折的服飾 』」、「我去挑鞋子，結果店員跟我說『你腳要控制啦，太大了不好買』，到現在想起來還是很傻眼」、「我在設計師品牌店裡逛逛，店員雖然沒有說話，但緊貼在後面整理我碰過的衣服，感覺超差的」。

Dcard 店員

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