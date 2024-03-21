自助餐4菜1飯要140元！小資女曝菜色怨「誇張」 1句話意外掀論戰

高物價時代每樣東西都變貴，民眾哀嘆錢越來越薄，買東西更得要斤斤計較。有一名女網友日前下班後去買便當，4樣菜加白飯竟然要價140元，讓她非常傻眼，還直呼南部比北部還誇張，但貼文卻也引起不少論戰。

這名女網友在Dcard以「南部物價怎麼了？」為題發文，她說日前下班在回家的路上順便去買了便當，因為是自助式便當，於是便選了自己喜歡的3樣配菜、1樣主菜再加上白飯。從她分享的照片看到，便當盒裡上方的3小格分別裝著高麗菜、青菜、番茄炒蛋，下方比較大的格子裡裝了白飯，飯上面還鋪了6片切片的香腸。

便當裝好後拿去結帳，沒想到結帳阿姨竟然報價140元，讓原PO聽了整個人都傻住，無奈地說這個價錢都可以去吃超商，也可以去吃連鎖便當店還比較便宜，也直呼「南部物價漲的比北部還要誇張欸」。

貼文讓不少人也直呼誇張，「最多100吧，140超貴的」、「我家的燒臘店雙拼都只要100了，這個只有80的價值」、「跟我今天一樣，買了個125元的便當，菜色跟妳一模一樣只是我是雞排…買完心情超差」、「夭壽貴欸，看起來像被坑，根本黑店！140高雄市區的便當都能吃牛小排了」、「香腸便當頂多80，再上去貴了」、「這店家是把香腸當成雞腿在賣了嗎？」

但也有網友持不同看法，「還好吧，這超多肉欸，而且看起來很好吃」、「是有比較貴，可是肉很大塊啊」、「看起來很好吃，120最多可以接受」、「我覺得140是有點貴但不會到非常誇張，畢竟妳夾了那麼多香腸」、「好吃就不嫌貴」、「稍微貴而已吧，香腸可能就60、70了」。

而原PO疑似「戰南北」的言論也掀起討論，「這樣140是真的很貴，但買了一家很貴的就覺得是整個『南部』？我也想問怎麼了？」、「講南部也太誇張，那妳以後都吃超商就好啦」、「就像在北部，只要一間便宜就會『誰說北部都很貴的』一樣，市場是自由的，沒有一個地方是絕對的貴或便宜，北部普遍貴、南部普遍相對便宜，只能說妳運氣差，遇到了南部少數的貴」、「身為高雄人真的覺得這幾年物價上漲有感」、「身為南部人，我也覺得南部便當店就已經很貴了，自助餐更不用說，有時候明明昨天跟今天夾的菜跟肉量一樣，價格就差10-15元價格」、「妳在南部買一個自助餐便當，可以說到整個南部的物價？物價確實有上漲，但這邏輯有點怪」。