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他台南買自助餐怨「3蛋1菜150元」 網友曝算法：價錢合理

聯合新聞網／ 綜合報導
自助餐示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
自助餐示意圖。 聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

自助餐菜色豐富，是許多外食族的好選擇之一，不過一名網友抱怨，自己買一道菜、兩碗飯、三顆滷蛋要價150元，讓他開酸「物超所值」。其他人見狀，也傻眼紛紛直呼「很久沒吃這間自助餐了！超貴」、「自助餐價錢都是看老闆心情」，但也有人嘗試計算，覺得價格很合理。

一名網友18日在臉書社團「台南大小事」PO出購買自助餐的照片，並透露自己夾了三顆滷蛋、一道高麗菜，再加上兩碗飯，菜底下都沒有藏肉，卻被收取150元的高價，因此暗酸「真的是物超所值」。他強調貼文沒有造假，自己在外工作的也常吃各地的自助餐，認為大家心中都有一把尺，希望店家漫天喊價的行為可以受到約束，對消費者秉持最公平合理的交易原則。

貼文曝光後引起討論，網友們紛紛表示，「這菜色跟價格，我選擇吃7-11的微波便當，還可以剩下60塊買咖啡」、「自助餐算錢會心悸」、「自助餐價錢都是看老闆心情」、「台北都不敢這樣賣，說價格合理的肯定不是有錢人，只是不食人間煙火」、「這種要150，店乾脆倒一倒」、「還是吃便當店比較安全啦，還有雞腿不香嗎？」；有人質疑，「應該忘了給主菜吧！因為我有遇到過」、「不可能，這間是有名的便宜欸，加雙主菜80、90」。

也有網友指出，「蛋一個15-20，我很少夾蛋」、「以現在物價，價錢合理」、「高級滷蛋一顆20，頂級高麗菜一份70，特級米飯一碗10元」、「這個最多95吧，150是日本米、日本蛋、日本高麗菜吧」、「一顆滷蛋（20×3）+一格菜20×3格=120，2碗飯30，所以是150」、「覺得差不多，菜看起來應該是高山的不是進口的，所以菜50+蛋60+飯40」。

網友曝光自助餐價格，引發眾人討論。圖／翻攝自臉書社團「台南大小事」
網友曝光自助餐價格，引發眾人討論。圖／翻攝自臉書社團「台南大小事

價錢 自助餐

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