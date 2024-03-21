結帳給一疊零錢 老闆「1舉動」他秒傻眼：大概只有台灣會發生

結帳時，店員通常都會確認客人給的金額是否正確。不過一名網友認為，台灣人很信任對方，他結帳時給了一堆零錢，沒想到老闆連看都沒看，就直接收起來了，令他不禁直呼，「大概只有台灣會發生這種事」。

一名網友在Threads發文分享，他剛剛購物結帳時，老闆表示總共170元，他給了一堆零錢，沒想到只問了句「剛好嗎？」，得到原po的回應後，就表示「剛好就好」竟看都沒看就收起來了，他認為大概只有台灣會發生這種事，常常遇到給剛好就直接收的老闆，「不得不說，台灣人真的很信任對方欸」。

網友紛紛表示，「我也是每次老闆找錢，我都不看直接收」、「我都會看，因為店員很常多找錢，如果是工讀生就要自己賠」、「有可能不是信任，而是對方懶得算，之前用30個1元買過一杯飲料，店員問說剛好嗎？我說對，但他叫我在他面前自己數一遍，因為他懶」、「我還有遇過老闆找錯錢，我跟老闆說多找錢了。老闆說：我就是想打折，不行嗎？」、「如果是開店很久的其實手秤一下大概就有譜，頂多少個10塊」、「遇過老闆自己問我一共多少，然後還叫我自己盒子拿找的錢」。

有網友則分享自身經驗，「我在影印店工作，黑白列印都請客人自己影印，啊他們說多少就多少，根本沒在看，甚至老闆也不在乎」、「我都會數，其實有人會故意混假錢或是少給，尤其是全部都是給零錢那種，這時候我都會一個一個看過並且放在零錢盤，跟對方對點金額，避免不必要的爭議發生」、「那種真的開店幾十年的，上次我也是放一疊零錢（大概200）在櫃檯，阿伯眼睛瞥一下就說少五塊，我算一下還真的沒錯，很猛」、「而且台灣都會打電話先點，讓店家先做過一陣子再去現場付錢取餐，這在國外如果不是熟悉店家絕對不可能」。