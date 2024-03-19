假房東盜圖還用假帳號！她卡位看房付1萬4「扔水溝」 內行曝1招辨詐騙

有些詐騙集團會假冒房東，專挑社會經驗較少的學生族群進行租屋詐騙，一名女網友就指出，自己在臉書社團找到理想房屋，和房東加LINE連絡後，她擔心被別人訂走所以直接匯款逾萬元，後來發現對方一天前才加入社團，疑似用假帳號發文。對此，有內行人分享，只要LINE pay匯款顯示1畫面，不用對話就知道100%是詐騙。

原PO昨（18）日以「租屋小心被詐騙」為題，在Dcard反詐騙版上發文表示，自己在臉書社團出租網看到一間完美符合需求的房子，就透過貼文中的聯繫資訊，直接和房東加LINE聯絡。對方傳訊息透露，有其他人想預付訂金卡位，只有比該名租客提前付款，才能保證第一順位看屋、簽約，她擔心房屋被訂走，因此輕信該房東的話直接匯款1萬4000元。

原PO後來在臉書看到類似的發文模式，照片也非常吸引人，進一步點擊房東發文顯示的帳號，才發現對方疑似使用假帳號，甚至前一天才加入這個社團，她還透過以圖搜圖，在租屋網上找到同樣房屋的照片，內心頓時涼一半驚覺遇到詐騙，而房東雖然承諾會退款，但卻人間蒸發了。

原PO因此報警備案，也從警方口中得知最近發生多起類似案件，受害者以學生族群居多，她感嘆這筆錢如丟進水溝，並以自身慘痛教訓提醒，「沒有房子都還沒看到就要先付錢的事，看到條件比較好的房子租金卻非常低就要小心，這有可能是詐騙！」

話題拋出後，網友們紛紛留言，「妳可能真的太心急了，但是從來沒聽過這麼快就要繳訂金的，一般人聽到應該就會有警戒心了，希望可以抓得到人！」、「我這幾天也有在臉書看到，我看到一個檢舉一個，太沒良心了」、「價格不合理，房子又漂亮的不行，基本就是詐騙」、「其實不管怎樣，要妳先繳訂金的都一律不能給」、「我也遇到了兩個，差點就相信了，還好兩個說話方式一模一樣我才起疑」。

有網友分析詐騙套路，「最近也在找租屋，發現FB的租屋社團超多詐騙！跡象1、覺得屋況跟價格合不來，明明很漂亮但很便宜；2、有人按怒，而且文章底下不能留言；3、跟妳說很多人排要看房，說先付訂金可以排第一個」。另外也有內行人分享辨識假帳號的招數，「感覺很多人還不知道，科普一下，加LINE帳號麻煩都先LINE pay轉帳測試，只要顯示無法匯款，100%詐騙，根本不用對話就知道」。