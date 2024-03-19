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韓星三角戀是「換乘」或「劈腿」？ 網言明被落下的那個人最受傷

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友問說三角戀中男女之間的「換乘和劈腿不一樣嗎？」示意圖/ingimage
女網友問說三角戀中男女之間的「換乘和劈腿不一樣嗎？」示意圖/ingimage

日前韓星的一場三角戀鬧得沸沸揚揚，佔據娛樂版很大篇幅。數日後，當事人之一在IG發出全黑圖，正式對外道歉後，總算結束整個事件。有位女網友便在PTT提說，三角戀中男女之間的「換乘和劈腿不一樣嗎？」話題引發熱議，有人馬上回答「根本沒差，人類很無聊硬要分類」。

按照原PO在PTT貼文中解釋，「換乘（無縫接軌）」也就是「宣布結束再開始新的戀情」；而「劈腿」是沒有宣布結束就同時有新戀情，讓舊情人知「男」而退。她還問這樣「有解釋錯嗎？意思不一樣嗎？」原PO認為反正最受傷的就是被落下的那個人，為了爛人生氣落淚大可不必，她更說「劈人者人恆劈之」。

不過有網友質疑「這樣比喻恰當嗎？」，有人留言表示「定義隨人定」、「『換乘』是什麼鬼啊誰聽得懂，大家不是都用『無縫』嗎？」、「換乘是韓國知名節目換乘戀愛來的吧，不過原PO只是在講韓星八卦而已」、「並行跟序列還是有差吧」、「換乘只是官宣而已」。

有人戲稱「劈腿是同時享受，是不小心被發現了才不得不忍痛放棄一個」、「妳都列出來了應該不難發現不一樣吧！雖然都不ok就是。劈腿那邊舊情人不一定會知難而退」。

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