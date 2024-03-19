遊日搭計程車「刷信用卡」秒收臭臉拒絕…3原因曝光網點頭：台灣也一樣

日本地理位置近、飲食風俗也與台灣人類似，是國人最愛旅遊的國家，而近期甜甜的匯率也讓不少人以刷卡代替現金結帳，但若在搭計程車時掏出信用卡來結帳，可能會讓司機露出不悅的表情，甚至拒絕接受刷卡付款，有內行人就透露3點原因，提醒大家小心別踩雷。

粉專「日本省錢小站」昨（18日）發文提醒，赴日旅遊者常為節省時間和不想費力拖拉行李，選擇搭計程車移動，但當使用信用卡付款時，卻可能收到司機不悅的表情，或是遭到拒絕，這種情況即使選擇乘坐「支援信用卡」的計程車也難倖免，其中有3個原因。

首先，是司機薪水會變少，這是因為使用信用卡付款時，需要支付手續費給信用卡公司，有些計程車公司會將手續費部分、或全額轉嫁給司機，導致他們實際收入減少。其次是不熟悉操作而拒絕使用，尤其是年紀較大的司機，對刷卡專用的器材不熟悉且覺得麻煩，更不願使用。

最後就是時間問題，刷卡支付需要連線操作專用機器，一旦操作不熟或信號不佳，就會拖長停車時間，若是停在交通繁忙的鬧區，也會給周圍車輛造成麻煩。

日本省錢小站也提醒若要避免刷卡被拒的情況，可以上車時就先跟司機確認可否刷卡支付，同時也在身上備妥現金，一旦機器故障或網路訊號不佳時，就能立刻改以現金支付。

文章發出後網友紛紛留言「很實用，學到了」、「不想負擔刷卡手續費，可以理解」、「台灣有些司機也是」、「要被抽手續費各國都一樣啦」、「台灣也是啊…會假裝刷卡機故障」、「台灣很多小額成本的店也是這樣」、「台灣有些店家也是，門口也貼LINE PAY貼紙，結帳時才說不能用，根本就是不想付手續費」，也有人表示「沒有遇過，每次刷卡都很平常」、「應該是搭到了個人計程車，公司的計程車不會拒收」。