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網購給三星等於負評？他見網友遭嗆「欠封鎖」 眾人點頭：是潛規則

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友不解，為何在網購時，消費者給商品三星評價，會讓賣家反應劇烈。網購示意圖。圖／Ingimage
一位網友不解，為何在網購時，消費者給商品三星評價，會讓賣家反應劇烈。網購示意圖。圖／Ingimage

近年網路購物越來越便利，商機龐大，使店家紛紛進駐各大購物平台，希望藉平台增加商品曝光度，也方便與消費者進行溝通。近日一位鄉民在PTT上發文表示，他在網上看到有人抱怨，自己在蝦皮購物時，於取貨後習慣性地給賣家三星評價，事後賣家私訊她沒回應，便傳了一句「欠封鎖」給她，該篇貼文底下也有不少人同理賣家的作法，讓原PO相當不解。

原PO表示，該位買家的貼文底下，有9成網友指出，在蝦皮給予三星評價就相當於負評，收到貨無誤就該給五星，這是「潛規則」，令他無法理解。原PO疑惑，自己第一次聽說這個不成文的規定，若是一定要給五星，那麼確認收到貨後不評分的人也會被封鎖嗎？

對此，有人留言分享自己的經驗，「我留四星被告過公然污辱，他還提出沒有五星以下的評價佐證，所以評價不要亂給，被告很麻煩」、「四星就會被封鎖了」、「我留四星就被罵過了，現在都乾脆不評價，只有店家出包才留」、「以前露天評四星，也是被賣家狂罵」。

有網友則表示，賣家反倒希望消費者不評價而非給3、4星，因為評分對他們的影響很大，「沒評分跟評3分差很多，後者會降低平均」、「等於給免運賣家死刑，要好幾個五星才能洗回免運標準」、「懶得給不用給，不要多次一舉自以為聰明公斷」、「如果賣家沒犯錯，東西完好寄給你，這樣服務有不到位嗎？給三星在整個蝦皮環境等於社死，不顧整體環境只強調自己的評分權利，不叫白X叫什麼」。

對此，原PO則認為，這也算是賣家網路展店的經營成本，「假設這平台的評分機制對於賣家至關重要，那應該是買賣雙方勤於溝通、達成共識。這就是需要花心力經營之處」。

也有人指出，評分機制問題並非只有蝦皮有，「你知道Uber沒4分會被取消資格？所以初期司機蠻苦的，ㄧ堆3到4的評分」、「跟Google一樣，洗五星也不代表什麼，現在某些老闆玻璃心，留個負評就反應激烈了」。

機制 消費者 網購 網路 蝦皮 負評

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