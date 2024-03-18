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退房沒發票…旅宿業者回「要多收5%」 網傻眼：國稅局快出動

聯合新聞網／ 綜合報導
網友抱怨，他最近到墾丁某民宿過夜，隔天退房時卻沒收到發票，沒想到旅館業者竟回覆「開發票要加5%」。示意圖／ingimage
網友抱怨，他最近到墾丁某民宿過夜，隔天退房時卻沒收到發票，沒想到旅館業者竟回覆「開發票要加5%」。示意圖／ingimage

近期國旅住房價格高，引起不少民眾批評。有網友在「爆廢公社抱怨，他最近到墾丁某民宿過夜，隔天退房時卻沒收到發票，沒想到詢問旅館業者後，對方竟回覆「開發票要加5%」，讓他超級傻眼。

原PO透露，日前到墾丁某民宿住宿，退房時因沒收到發票，便傳訊詢問業者是否會開發票，收到對方肯定的回覆後，他接著表示自己未收到發票，不料該旅館業者竟回覆「開發票要加5%，你們（客人）沒說，所以我們就沒有開喔」。

網友與業者的對話截圖。圖／擷自「爆廢公社」
網友與業者的對話截圖。圖／擷自「爆廢公社」

對此，原PO忍不住發文怒轟「國旅真爛，比國外貴就算了，住宿後退房要發票，還說要多加5%」。文章底下，不少網友建議原PO向國稅局檢舉，「國稅局可以出動了」、「光明正大逃漏稅，說的理直氣壯」、「對話截圖就能檢舉了」、「超棒的，他讓你賺檢舉獎金呢」。

還有人留言表示，「所以我都走訂房網站...一定會有發票」、「訂房網還能刷卡回饋」、「我用訂房網站從沒拿到發票，住宿業主都說要叫訂房網站去開」。

根據《加值型及非加值型營業稅法》，業者針對應稅貨物或勞務的定價，應內含營業稅。此外，財政部規定，若符合客房數5間以下，客房總面積不超過150平方公尺以下，及未僱用員工，自行經營情形下，將民宿視為家庭副業，得免辦營業登記，免徵營業稅。反之，如經營規模未符前述條件者，由稽徵機關依其經營規模與能力核定按季發單（稅率1%）或使用發票課徵營業稅（稅率5%）。

住宿 墾丁 爆廢公社 發票 逃漏稅

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