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花120萬買新車不到3個月問題一堆 網看完秒曝：業務問題很大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨剛買的新車問題多，3個月內已經維修多次。示意圖／ingimage
一名網友抱怨剛買的新車問題多，3個月內已經維修多次。示意圖／ingimage

許多人在買車前會做很多功課，來買到理想的車款。不過日前有位網友抱怨，他買了123萬的新車，結果相信業務後，發現新車交車開始出現問題，像是「新車冷氣一直有異音、鑰匙感應極度不良」，最後原PO無奈表示「我們共損失了20萬」。

一名網友在「爆料公社」發文表示，他在親友的推薦下跟某位車廠業務接觸，雖然沒有仔細研究車子，但他仍然相信對方，跟業務買了123萬的新車，業務告訴他「雖然不是頂配，沒有環景或是電尾門，但配備齊全，而且最後一台領台車可以折10萬，錯過就沒了」。

簽約後原PO陸續遇到幾個問題，「交車3週後電瓶就沒電了，被拖回原廠，原廠安裝我加購的環景時，還接錯線導致開關燈恆亮。冷氣還一直有異音、鑰匙極度感應不良、汽車車上的車機會自動關機重開」，種種問題讓他想找業務求償，但雙方討論後未獲改善，最後原PO指出「新車3個月就一堆問題，已經來來回回損失了20萬元了，不敢想像以後會不會有其他嚴重問題，我到底買車是買來開還是買來修的？」

文章曝光後，網友們回應「你應該是運氣不好，買到車王」、「業務的問題，以及跟幫你裝環景的人有問題，你應該很生氣打客訴專線，指定一間原廠保修廠處理的」、「很多業務都是唬爛嘴，發生問題後就一堆推託」、「原廠車建議不加裝任何電子配件，因為車子容易被拆壞」、「怎麼感覺是業務的問題，不是車子」、「我是買別的牌子的車，頂配折30萬，開了很多年還是覺得超值，真的自己也要做功課，跟親友談生意就是一場賭局」。

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