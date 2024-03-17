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火鍋店隔壁桌只吃肉好浪費！他想拿菜盤又怕被告 店員勸「千萬不要」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，日前吃火鍋時，發現隔壁桌吃完肉就離開，菜盤完全沒動過，讓他直呼「好浪費」。示意圖／Ingimage。
一名網友表示，日前吃火鍋時，發現隔壁桌吃完肉就離開，菜盤完全沒動過，讓他直呼「好浪費」。示意圖／Ingimage。

火鍋時，許多食量小的人會剩下不少火鍋料。一名網友分享，日前去吃火鍋，看到隔壁桌客人的菜盤完全沒碰，只吃完肉盤就離開了，讓他瞬間覺得很浪費，想替對方吃掉，「我可以去拿來吃嗎？」

原PO在Dcard發文表示，近日去吃火鍋時，發現隔壁桌客人吃完肉就走了，菜盤完全沒動，讓他覺得超級浪費，忍不住想替對方吃掉，好奇詢問「我可以去拿來吃嗎？這樣會被告嗎？吃別人吃剩的還好吧？」希望有店員能替他解惑。

貼文引發網友討論，不少人透露自己曾有類似經歷，「我曾經拿了隔壁桌吃剩、服務生還沒收掉的肉盤」、「有時候真的會很想拿欸，替他們覺得浪費」、「可以吧，反正拿到後台也是丟掉」、「沒有告不告的問題，只有臉皮夠不夠厚的問題，有疑慮就追上去問對方，自己可不可以吃他剩下的菜盤」、「可以問對方，我有被問過，我說如果你不介意就拿去吃」、「上次肉吃不完，跟朋友直接問旁邊的男生要不要吃，他們說好⋯哈哈哈哈」。

但也有人建議不要，「建議還是不要，如果真的吃出事情的話爭議很多」、「以業者角度來看是不行，避免衍生後續問題」。更有一名火鍋店資深員工出面表示，「建議讓他們被雷公打死就好，真的不要去拿別人吃剩下的東西，我們店曾經發生客人去拿其他桌剩下的食材，回去後肚子痛，甚至有嘔吐的狀況」。

火鍋

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