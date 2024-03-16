吃鱉料理3菜1湯共4千！他酸「工程師之城很好騙錢」 老闆揭內情打臉

吃「鱉」料理可以補元氣，但有民眾為此吃出一肚子火氣？近日有網友發文表示，去新竹一間餐廳用餐，點了三杯鱉、炒鳳螺、炒水蓮和雞鱉湯等三菜一湯，結果結帳後傻眼了，整桌菜要價4千元，還大酸「感覺工程師之城很好騙錢」，引發網路一陣討論。對此，餐廳老闆無奈表示，該組客人點餐前有明確告知一斤鱉多少錢，甚至有提醒量滿多的，不知為何會發生這種誤會。

該民眾在臉書社團「爆怨2公社」發文抱怨，他和朋友去新竹海邊一間餐廳享用鱉肉料理，總共點三菜一湯，分別是三杯鱉、炒鳳螺、炒水蓮和雞鱉湯，結帳時才知整桌菜要價4千元，聽到直接傻住，他的朋友疑惑明明只有2個人用餐，「會不會他（老闆）把我們做大份」。

該民眾不解表示，自己怎麼算都無法算到4千元，質疑老闆計算有問題，「感覺工程師之城很好騙錢」，還嗆老闆如果店內裝潢很好，收4千理所當然，但整間店根本是海邊舊房子，貼文曝光後引來網友一陣討論。

該民眾按照菜單重新計算，認為自己點了雞鱉湯等菜，不可能到4千元。圖／擷自臉書社團「爆怨2公社」

對此，根據《TVBS》報導，餐廳老闆表示，他們每隻鱉以秤重計價，當下第一時間有向該客人表明目前1斤鱉800元，對方喊OK，結果後面又追訂一道三杯鱉，也有馬上勸阻，提醒注意量多一事，但對方仍堅持加訂。

餐廳老闆更拿出菜單指出，一斤鱉800元、一兩鱉50元，都有寫入菜單裡，而該組客人訂三杯鱉和雞鱉湯，用了整整3斤12兩，加乘起來共3千元，另外再加上炒水蓮、炒鳳螺和白飯等菜，總共4千元，真的沒有算錯。老闆也表示，開店以來第一次遇到這種客訴，真的很無奈。