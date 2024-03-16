快訊

HBL／北一女「小綠綠」連3年爭冠！黑馬鄒沛宸小巨蛋拿賽季新高喊神奇

97顆比特幣法拍3千萬流標 贓物庫躺5年飆漲至4.5億

《周處除三害》靈修組織真實版…據說曾來台進修！前記者化身「尊者」騙女學員上床

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想邀aespa出席婚禮表演！他急問「1200萬夠嗎？」 内行人揭4關鍵勸退

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，近期和女友正在籌備婚禮，希望能請到南韓女團aespa來台表演，更透露自己預算是1200萬，好奇是否能實現願望？圖／蕭邦提供
一名網友分享，近期和女友正在籌備婚禮，希望能請到南韓女團aespa來台表演，更透露自己預算是1200萬，好奇是否能實現願望？圖／蕭邦提供

結婚是人生大事，若能請到喜歡的明星站台獻唱，一定能成為最難忘的回憶。對此，一名網友分享，近期和女友正在籌備婚禮，希望能請到南韓女團aespa來台表演，更透露自己預算是1200萬，好奇是否能實現願望？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「如何邀請藝人來婚禮表演？」為題，指出自己和女友近期在籌備婚禮，因為他們都是aespa的紛絲，希望可以邀請他們來婚禮表演。他聽說佳世達尾牙邀請的價碼是1600萬，不過因為預算只有1200萬，好奇發問「不知道這樣有沒有機會？」。

貼文一出後，不少網友非常想參加婚禮，紛紛表示「那個⋯現在跟你當朋友還來得及嗎，只求一張喜帖去恭喜你們」、「邀到的話能不能發喜帖給我」、「你們請得到的話我可以免費去幫忙打雜」、「有沒有考慮在高雄巨蛋辦婚禮」、「嗚嗚嗚我可以免費當工作人員」、「我可以去湊個熱鬧嗎」、「您已新增一位免薪勞工」。

不過，留言區有演藝相關內行人解答，指出若想邀約藝人出席婚禮獻唱，通常要解決4大問題，分別是「交通、保鑣費用」、「行程是否搭得上」、「歌單可以指定，但每首歌曲金額都不同」、「有沒有認識的演藝人脈」。因aespa的經紀公司並非隨便的小公司，更吃人脈這回事，認為成功請韓團來真的非常少見。

南韓 婚禮 結婚

延伸閱讀

花大錢卻找不到合適對象！「無法結婚的男性」談吐最忌三大問題

1家電成分手導火線！未婚夫家嗆「嬌生慣養又拜金」 女火大不結婚了

一家4口參加婚禮要包多少？ 網曝1金額：從這起跳不失禮

驚世婆婆不准女子嫁進門 竟花錢派人婚禮上對媳婦潑漆

相關新聞

想邀aespa出席婚禮表演！他急問「1200萬夠嗎？」 内行人揭4關鍵勸退

結婚是人生大事，若能請到喜歡的明星站台獻唱，一定能成為最難忘的回憶。對此，一名網友分享，近期和女友正在籌備婚禮，希望能請到南韓女團aespa來台表演，更透露自己預算是1200萬，好奇是否能實現願望？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

台北這夜市淪「攤販集中營」？他列3缺點怒轟：整個大雷區

台灣夜市販售許多特色小吃，除了國人喜歡，也吸引大量的外國遊客。不過，近日一名網友抱怨，指出寧夏夜市的路線很窄、價格昂貴又不好吃，直呼「整個寧夏夜市就是雷區」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

超危險！公車過站才按鈴「司機不停車」 老翁爆氣出手扁人

在台灣搭公車時，到站前要先提早按下車鈴，司機才會靠站停車。近日一名女網友分享，她搭公車回家的路上，目睹一位老人過站才按鈴，卻因司機不停車而斥罵、毆打司機。她在一旁用手機錄下全程，直呼老人的行為真的很危險，也替被揍的司機感到不平。

平行世界的台灣！蕃薯外型複製貼上 網朝聖打卡越洋佔領評論區

蕃薯外型的台灣在地圖上相當好辨認，不過世界上還有另一個島和台灣高度相似！日前有網友製作IG Reels短影音分享「平行世界中的台灣」，一座位在美加邊界上的「普羅文斯島」，外型幾乎與台灣一模一樣...

社工年資10年「殘酷低月薪」曝 還要回捐薪水⋯網嘆：做功德的

一歲男童遭保母虐死案不斷延燒，涉嫌過失致死的社工被上銬收押的畫面引發輿論反彈，與對「社工」這一職業的討論。一名網友曝光社工的殘酷月薪，工作十年竟不到4萬元，直呼「薪水也太低了吧！」...

日幣「2000円紙鈔」哪裡有？網曝沖繩限定：鈔票圖案有驚喜

日幣經常使用的紙鈔面額包括1000元、5000元、10000元，少數地區也有流通200元、2000元等面額的紙幣。PTT網友討論「怎麼收藏2000元日幣的紙鈔？」其他人表示，沖繩比較有機會拿到2000元紙鈔，有網友現身說法表示，「我在沖繩拿一萬元買首里城的門票，櫃檯找的2000，而且2000的圖案就是首里城，意外驚喜」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。