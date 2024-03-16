想邀aespa出席婚禮表演！他急問「1200萬夠嗎？」 内行人揭4關鍵勸退

結婚是人生大事，若能請到喜歡的明星站台獻唱，一定能成為最難忘的回憶。對此，一名網友分享，近期和女友正在籌備婚禮，希望能請到南韓女團aespa來台表演，更透露自己預算是1200萬，好奇是否能實現願望？貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「如何邀請藝人來婚禮表演？」為題，指出自己和女友近期在籌備婚禮，因為他們都是aespa的紛絲，希望可以邀請他們來婚禮表演。他聽說佳世達尾牙邀請的價碼是1600萬，不過因為預算只有1200萬，好奇發問「不知道這樣有沒有機會？」。

貼文一出後，不少網友非常想參加婚禮，紛紛表示「那個⋯現在跟你當朋友還來得及嗎，只求一張喜帖去恭喜你們」、「邀到的話能不能發喜帖給我」、「你們請得到的話我可以免費去幫忙打雜」、「有沒有考慮在高雄巨蛋辦婚禮」、「嗚嗚嗚我可以免費當工作人員」、「我可以去湊個熱鬧嗎」、「您已新增一位免薪勞工」。

不過，留言區有演藝相關內行人解答，指出若想邀約藝人出席婚禮獻唱，通常要解決4大問題，分別是「交通、保鑣費用」、「行程是否搭得上」、「歌單可以指定，但每首歌曲金額都不同」、「有沒有認識的演藝人脈」。因aespa的經紀公司並非隨便的小公司，更吃人脈這回事，認為成功請韓團來真的非常少見。