快訊

衛福部拍板！「2族群」4月上旬可打第2劑XBB新冠疫苗

520前啟動朝野對話！蔡總統會見柯文哲談4大議題 也盼與朱立倫會面

真的被KO？台南OK超商半年狂倒10間 網揭原因是「它」沒了

出國遭放生！她嘆旅伴「臨時想看演唱會」 掀網論戰：不能接受

聯合新聞網／ 綜合報導
每個人的旅遊風格不同，有些人喜歡事前規劃行程，有些人則偏好隨心所欲的旅行。示意圖／ingimage
每個人的旅遊風格不同，有些人喜歡事前規劃行程，有些人則偏好隨心所欲的旅行。示意圖／ingimage

每個人的旅遊風格不同，有些人喜歡事前規劃行程，有些人則偏好隨心所欲的旅行。近日，有女網友在Dcard透露，她先前和好友一起去南韓旅行，途中對方臨時想看一場演唱會，便提議當天各自分開，讓原PO感到十分失望。

原PO表示，和好友一起去南韓旅遊前，兩人都已將行程規劃完畢，不料該名友人在旅程中卻突然說有場很想看的演唱會，加上門票得來不易，因此希望兩人能暫時分開，於是她只好妥協，獨自走完當天所有的行程。

原PO坦言，她原本對排好的行程非常期待，也對於能和朋友一起玩感到興奮，但因為自己不追星，所以無法理解好友的行為，擔心對方其實是順便找她出國，並非真心想一起旅遊，無奈詢問「可以接受出國各玩各的嗎？」

貼文一出，掀起網友兩派論戰，「我就是喜歡跟朋友各玩各的人，在約定的時間、地點集合，這樣就不用互相等來等去了，還可以分享各自遇到什麼有趣的事情」、「我超希望找到這種伴誒，喜歡自己玩很自由，但一個人住宿太貴了又比較危險」、「我可以接受，畢竟每個人喜好不一樣，中途各玩各的比較不會吵架」。

但也有人不喜歡分開旅遊，「不喜歡，覺得一起出去一起玩」、「我不能接受誒！我找你一起去，就是希望有人可以陪我，結果你現在要跑掉，那我當初找你幹嘛？」、「我自己其實就連在國內都不太習慣獨自一人，吃飯都算勉強，因此會想找旅伴也是主要原因之一，所以不太能接受」。

還有網友指出旅途中臨時改變行程會讓人更不開心，「我覺得可以理解，畢竟兩個人喜歡的不一定都一樣，偶爾分開行程也沒有什麼不好，但要一開始就說好，確實旅途中才說多少會有點不愉快」、「可以接受分開旅行，但是不能接受突然告知隔天要分開」、「我是覺得事前要先說，很討厭旅途中突然改行程的人」。

Dcard 出國旅遊 行程

延伸閱讀

他陪孕妻看婦產科被「天價費用」嚇傻 內行曝：恐不只產檢費

真的被KO！台南OK超商半年狂倒10間 網揭原因是「它」沒了

帶手機進廁所有危險！醫師示警：成潛在感染源 最好這樣清潔

跟同事聊天主管「愛插嘴」！他怒不懂裝懂硬要聊 網教怎讓對方閉嘴

相關新聞

出國遭放生！她嘆旅伴「臨時想看演唱會」 掀網論戰：不能接受

每個人的旅遊風格不同，有些人喜歡事前規劃行程，有些人則偏好隨心所欲的旅行。近日，有女網友在Dcard透露，她先前和好友一起去南韓旅行，途中對方臨時想看一場演唱會，便提議當天各自分開，讓原PO感到十分失望。

搶超市半價便當不如自己煮省錢？日本達人點出殘酷面：不是您想的那樣

他批評或許正是因為缺乏這種智慧和技巧，才讓自己變成了這樣的情況，許多人可能因為過勞或精神疾病，而沒有自己煮的能力和動力。

半夜傳訊官方Line…遭業者冷回「2字」她超傻眼 網掀兩派論戰

現代資訊發達，不少店家都採預約或訂位制才會接單，不僅可以讓消費者減少等待時間也能避免擔心客滿的狀況。一名網友半夜傳訊息給商家官方Line帳號，本以為業者會上班時間才回，沒想到卻遭對方冷淡回應，雖然原po當下有道歉，但回覆內容讓她有點傻眼，不禁疑惑，「下班後不能對商家留言訂位或詢問問題嗎？」。

孩童多次哭喊「好痛救命」！國宅鄰居報案 警曝：他是常客

有民眾昨(13)日在「爆料公社」上PO出三段在北市國宅外拍攝的影片，影片中一名疑似是男孩的哭叫聲，聲音十分清楚，他不斷地喊著：「好痛喔！好痛喔！救命！」，讓原PO在報警之餘，也數度在一樓對著樓上大喊停手，希望能阻止不只聽過一次的家暴悲劇。

女搭計程車拿千元鈔找零 司機竟怒喊：最討厭你們這種人

搭乘計程車時，若身上沒有零錢，許多人會請司機找零。不過日前有位女乘客抱怨，她搭乘計程車時，因為剛好錢包的百元鈔用完，禮貌請司機幫忙找錢，沒想到司機態度很差的抱怨，「搭車100多塊要拿1000元給人家找，最討厭你們這種人」，讓女乘客十分傻眼。

阿嬤走在時尚尖端！國中生流行「1長輩同款」 網揭2大優點：真的好用

過去的潮流不時重回大眾視野，如2000年的時尚風潮「Y2K」便成為近年的流行元素。近日，有網友詢問妹妹國中生最近流行什麼，沒想到妹妹竟拿出手機保護皮套，讓原PO滿頭問號。照片一經分享也引發討論，網友們笑稱「我阿嬤走在時尚尖端欸」、「太復古了，我有點跟不上」、「就說時尚是個輪迴吧」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。