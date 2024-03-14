出國遭放生！她嘆旅伴「臨時想看演唱會」 掀網論戰：不能接受

每個人的旅遊風格不同，有些人喜歡事前規劃行程，有些人則偏好隨心所欲的旅行。近日，有女網友在Dcard透露，她先前和好友一起去南韓旅行，途中對方臨時想看一場演唱會，便提議當天各自分開，讓原PO感到十分失望。

原PO表示，和好友一起去南韓旅遊前，兩人都已將行程規劃完畢，不料該名友人在旅程中卻突然說有場很想看的演唱會，加上門票得來不易，因此希望兩人能暫時分開，於是她只好妥協，獨自走完當天所有的行程。

原PO坦言，她原本對排好的行程非常期待，也對於能和朋友一起玩感到興奮，但因為自己不追星，所以無法理解好友的行為，擔心對方其實是順便找她出國，並非真心想一起旅遊，無奈詢問「可以接受出國各玩各的嗎？」

貼文一出，掀起網友兩派論戰，「我就是喜歡跟朋友各玩各的人，在約定的時間、地點集合，這樣就不用互相等來等去了，還可以分享各自遇到什麼有趣的事情」、「我超希望找到這種伴誒，喜歡自己玩很自由，但一個人住宿太貴了又比較危險」、「我可以接受，畢竟每個人喜好不一樣，中途各玩各的比較不會吵架」。

但也有人不喜歡分開旅遊，「不喜歡，覺得一起出去一起玩」、「我不能接受誒！我找你一起去，就是希望有人可以陪我，結果你現在要跑掉，那我當初找你幹嘛？」、「我自己其實就連在國內都不太習慣獨自一人，吃飯都算勉強，因此會想找旅伴也是主要原因之一，所以不太能接受」。

還有網友指出旅途中臨時改變行程會讓人更不開心，「我覺得可以理解，畢竟兩個人喜歡的不一定都一樣，偶爾分開行程也沒有什麼不好，但要一開始就說好，確實旅途中才說多少會有點不愉快」、「可以接受分開旅行，但是不能接受突然告知隔天要分開」、「我是覺得事前要先說，很討厭旅途中突然改行程的人」。