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半夜傳訊官方Line…遭業者冷回「2字」她超傻眼 網掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友半夜傳訊息給商家官方Line帳號，遭對方冷淡回應，雖然原po立刻道歉但回覆內容讓她有點傻眼，不禁疑惑，「下班後不能對商家留言訂位或詢問問題嗎？」。(本報系資料照) 張芮瑜
有網友半夜傳訊息給商家官方Line帳號，遭對方冷淡回應，雖然原po立刻道歉但回覆內容讓她有點傻眼，不禁疑惑，「下班後不能對商家留言訂位或詢問問題嗎？」。(本報系資料照) 張芮瑜

現代資訊發達，不少店家都採預約或訂位制才會接單，不僅可以讓消費者減少等待時間也能避免擔心客滿的狀況。一名網友半夜傳訊息給商家官方Line帳號，本以為業者會上班時間才回，沒想到卻遭對方冷淡回應，雖然原po當下有道歉，但回覆內容讓她有點傻眼，不禁疑惑，「下班後不能對商家留言訂位或詢問問題嗎？」。

一名網友在PTT「女孩版」發文，她的家人近日要去旅遊，請她幫忙處理機場接送的問題，由於最近育兒較為繁忙，忙完所有事情等小孩熟睡已經很晚了，於是半夜才在機場接送業者的官方Line留言詢問，想著等到上班時間對方就會回覆，沒想到對方卻馬上回應，「呵呵，明上班時段問吧，現三更半夜了，僅適合緊急事項聯絡用，晚安」，當下她突然有點不好意思，好像打擾到對方，於是也立刻道歉。但事後想到對方的回應內容，讓她不禁有點無言，於是想問問網友們，「官方或商家的訂位或是詢問問題，真的只能在上班時間留言嗎？」。

網友紛紛表示，「沒解決問題還硬回，以為公司群組是自己聊天室，丟個上班服務時段罐頭訊息，都比吐槽三更半夜還專業100倍」、「他們問題吧，Line機器人沒設定好或要分帳號，緊急聯絡專用Line之類的」、「拜託！網購平台的客服系統都可以做留言，隔天上班時間客服看到再回覆了，誰規定只有上班時間可以留言啦！」、「他其實可以白天上班回覆，若他沒備註非上班時間緊急聯絡用誰知道…」、「名義上是官方Line，但其實是私人的，但這樣其實對店家消費者都不好」、「公私分明才不會有爭議」、「說上班時間回覆就好了，呵呵很討厭」。

有網友認為，「服務還不錯，有考慮緊急狀況可以用，下次你就知道了」、「應該用罐頭回你，但這樣你才會知道半夜不要打擾」、「人家只是想休息，不過這間服務態度算不錯的」、「他的語氣也還好吧，多的是已讀不回或破口大罵，他能犧牲睡眠回妳很不錯了」、「他還有回你不錯了，一堆回都不回」、「官方賴，真人回覆，要給客服加薪水」。

有網友則安慰原po，「他應該是平常可能會遇到緊急事項聯絡需求，所以即使晚上睡覺Line也沒辦法關通知。你確實是打擾到他了，但這不是你的錯，他可能也就是有點起床氣而已，你就不要在意了」、「沒辦法，應該是已讀不回會被罵，讀了又非緊急事件，累積多了剛好爆炸了，心情不好又硬回就長這樣了」。

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