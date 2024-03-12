旅客素質？她搭高鐵商務艙嘆如「紫皮台鐵」 網見1行徑酸：無關車廂

高鐵環境舒適、快速，是不少人長途通勤的首選交通工具。不過，一名女網友在Dcard分享，表示近兩年往返家鄉與工作地，由於很花時間，在車上總會處理工作，對於充電需求高，因此大多都是坐高鐵商務艙，然而根據長期的觀察，卻發現不少商務艙旅客很糟糕，種種不良行徑也導致車廂髒亂，讓她直呼「沒公德心」，掀起討論。

原PO指出，部分商務艙旅客的素質，會給人一種「我花錢就是大爺，所有人都要讓著我」的負面觀感，多數旅客都是頣指氣使，極少看到鄰座對服務人員好好說話，就連丟垃圾或拿點心飲料時也很少聽到「謝謝」。

不僅僅是態度，原PO直言，自己有好幾次遇到鄰座把鞋脫掉，光腳踩在置物籃上，或撞見整排鄰座都把垃圾丟到置物籃中；餐桌上也都弄得到處都是食物殘渣，甚至不擦乾淨，直接把東西掃到地上，導致地上留有食物碎屑、紙屑。

原PO痛批，旅客這些糟糕的習慣，會讓車廂環境很難維護，有時還會看到小小強出沒，讓商務艙看起來就跟換了紫色外皮的舊式台鐵差不多，只剩下寬敞與可充電的好處，「商務艙也貴不了幾毛錢，怎麼會有這麼多搭商務艙的旅客如此沒公德心？」

貼文一出，有網友附和原PO，表示「人多必有白痴」；不過也有人持相反意見，強調不是要幫奧客說話，但在歐洲列車上看到太多脫鞋仔，除了日本以外的已開發國家，搭乘狀況貌似都差不多。

對此，多數網友則認為和「車廂種類」無關，呼籲旅客務必將隨身垃圾帶下車丟，「下車帶走自己的垃圾本來就很正常，怎麼一堆人把垃圾留在車上…」、「我以為把垃圾帶下車是一件很正常的事。月台就有垃圾桶了，如果丟在位子上，下一個乘客應該也覺得很噁吧，己所不欲，勿施於人」、「不管是不是終點站，下車請把隨身物品包括自己製造的垃圾帶走，去車站垃圾桶自行丟棄，這是自我修養的衛生習慣」、「這跟坐什麼艙的一點關係都沒有，就是個人素質而已」。