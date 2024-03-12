快訊

明後天清晨最冷！日夜溫差大低溫剩11度 這日變天轉雨下周再降溫

獨／女星只喝不吃過激減肥 「停經8月」醫搖頭：不行了

小磨坊紅辣椒粉驗出禁用農藥！長期食用後果曝光 研究指排毒飲食吃這些

聽新聞
test
0:00 / 0:00

煮3料理慰勞！她不滿印尼看護拒吃 網揭1真相：請雇主自重

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友煮豬肉鍋慰勞印尼看護，卻不滿對方拒吃。示意圖／Ingimage
一名網友煮豬肉鍋慰勞印尼看護，卻不滿對方拒吃。示意圖／Ingimage

聘雇看護工已成為不少長者家中常態，不過一名女網友抱怨，好心料理豬肉鍋、碳烤豬肋排慰勞女看護，對方卻拒吃，讓她火大嗆「搞清楚誰才是家的女主人」。貼文曝光後其他網友不挺，更直言「特地強調豬肉料理，我合理懷疑妳是存心找事」。

原PO於「匿名公社」發文表示，自己聘請一位印尼女看護照顧媽媽，為了慰勞看護，她燉煮豬肉鍋、碳烤豬肋排、蒜苗炒豬肉請對方吃，卻被接連拒絕。原PO因此痛批，「她這個不行那個也不要，我花重金聘請她來挑食還給我點起餐來，要搞清楚誰才是家的女主人，這個來自印尼的印度尼西亞小姐，妳好樣的我記住妳了」。

貼文發出引起熱議，網友傻眼回應，「是妳搞不清楚人家在自己的國家飲食吧？」、「印尼好像很多回教徒，是不是不能吃豬肉？」、「特地強調豬肉料理，我合理懷疑妳是存心找事的呀」、「人家信仰就是不吃豬肉，妳還煮一堆豬肉給人家吃，還亂砲人」、「雇主請自重」。對此，原PO坦言第一次知道這個習俗，因為鄰居家的印尼看護會吃豬肉乾，她承諾向看護小姐道歉，並給對方錢自行買食物。

事實上曾有雇主違反人權，以扣薪為由強逼印尼勞工吃豬肉，而被依強制罪起訴求刑。印尼是全世界最大的穆斯林（回教徒）國家，該宗教認為豬是骯髒的動物，且重要經典《古蘭經》明文標示不可吃豬肉，還有自死、未唸真主之名而宰殺的動物，由於飲食習慣與國人差異甚大，不少仲介都會特別提醒雇主。

移工 穆斯林 豬肉

延伸閱讀

1次50元！中和鹹酥雞開放抖內「男模阿彌陀佛」老闆 網友笑翻

社區管委會公告協尋「42個垃圾桶蓋」 網傻眼：拿去扮美國隊長？

她霸佔高鐵自由座等男友！乘客目睹1幕超傻眼 網全罵翻：沒品至極

全聯銅板價巧克力她「狂掃10盒」 網友跟風驚喊：店員也入坑

相關新聞

太牽強！男友嘴長菜花辯「吃不潔便當感染」 全網傻眼：妳快去檢查

得知另一半感染性傳染病，不免感到心慌。一名女網友就透露，男友舌頭有異物感，結果被醫生診斷為菜花（尖銳濕疣），一問原因，對方卻辯稱「便當不乾淨」所致，讓她直呼理由太牽強。

煮3料理慰勞！她不滿印尼看護拒吃 網揭1真相：請雇主自重

聘雇看護工已成為不少長者家中常態，不過一名女網友抱怨，好心料理豬肉鍋、碳烤豬肋排慰勞女看護，對方卻拒吃，讓她火大嗆「搞清楚誰才是家的女主人」。貼文曝光後其他網友不挺，更直言「特地強調豬肉料理，我合理懷疑妳是存心找事」。

4天沒排便…他掛急診卻在醫院廁所順暢排泄 讚「1設施」超好用力

便秘是現代人常有卻不敢說出口的健康問題，一名急診專科醫師表示，日前在診間遇到一名50多歲的中年男子，說明自己已經四天沒有上大號，導致肚子脹氣難受，於是決定開立灌腸藥物來替病患解決便祕困擾。當醫師把患者的病歷輸入電腦建檔，印出藥單後，病人就直接往廁所衝，20分鐘後開心表示便秘問題解決了，理由卻讓醫師聽了哭笑不得。

違停一堆！她「跨越雙黃線繞過」慘收900罰單 崩潰喊：要怎麼走

該怎麼辦才好？一名女子行車經過台北市大同區民樂街時，因為街道旁有多台違停車輛，加上對向並無來車，於是就選擇跨越雙黃線、繞過違停車輛繼續向前行駛，不料卻遭到後方車輛檢舉，被開罰900元，無奈大喊「整路一堆違停，是要人家怎麼走啦」。

她霸佔高鐵自由座等男友！乘客目睹1幕超傻眼 網全罵翻：沒品至極

每逢假期，高鐵常常一票難求，許多民眾會選擇買當日自由座的票。不過日前有位女網友抱怨，在自由座車廂目睹一對情侶的「佔位」行為，讓她感到十分憤怒。貼文曝光後，更吸引上百名網友熱議。

1次50元！中和鹹酥雞開放抖內「男模阿彌陀佛」老闆 網友笑翻

「叫外送」已是現代許多人日常的一部分，只要手機一鍵下單，就有外送員幫忙送到家。近日一名女網友利用外送平台點鹹酥雞時，因發現業者太幽默，就將點餐過程PO上網，笑翻網友。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。