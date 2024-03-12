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她霸佔高鐵自由座等男友！乘客目睹1幕超傻眼 網全罵翻：沒品至極

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，她在高鐵自由座車廂目睹一名女子替男友佔位，還使出「裝睡」招術，讓她直呼實在是「沒品至極」。 聯合報系資料照
一名女網友抱怨，她在高鐵自由座車廂目睹一名女子替男友佔位，還使出「裝睡」招術，讓她直呼實在是「沒品至極」。 聯合報系資料照

每逢假期，高鐵常常一票難求，許多民眾會選擇買當日自由座的票。不過日前有位女網友抱怨，在自由座車廂目睹一對情侶的「佔位」行為，讓她感到十分憤怒。貼文曝光後，更吸引上百名網友熱議。

原PO在Dcard發文表示，她10日搭乘高鐵準備北上，從高雄左營站上車後，在自由座車廂發現一個窗邊空位，便詢問坐在中間的女生，但她回應座位已有人坐。原PO原本心想，對方可能是去放行李或上廁所，然而列車發動5分鐘後，該位子卻仍然是空的。

於是，原PO又詢問了靠走道的男生窗邊有沒有人坐，他表示不清楚，要詢問坐中間的女生，「結果那個女生一聽到，原本滑手機的手馬上放下，直接閉眼進入夢鄉」，讓原PO感到十分傻眼，「高鐵霸佔自由座車位就已經很缺德了，不但沒有要讓位的意思，聽到別人詢問還馬上裝睡，真的是沒品至極」。

原PO透露，她原本想打電話給列車長投訴，沒想到抵達台南站後，一位男子上車直接走到空位坐下，她才發現原來該名女子是在幫男友佔位，兩人整路還不斷卿卿我我，讓原PO更加火大，痛批「真的是毫無公德心」。

貼文引發熱烈討論，網友紛紛撻伐該情侶行為，「光看照片兩個人笑成那樣就想發火」、「真的會一把火欸」、「沒素質人真的一堆」、「人不要臉，天下無敵」、「假如是我就直接坐下去」、「我遇到這種都沒有問能不能坐，都是說借過」、「不是吧，想要有座位就應該買對號座啊，好意思佔位嗎，傻眼」、「超沒水準，如果需要位置就買對號座，不然就乖乖去自由座站著談戀愛」。

Dcard 情侶 男友 自由座 高鐵

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