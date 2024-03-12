清水寺「台人寶特瓶裝水」惹議 日旅達人曝1最佳時段：別添麻煩

清水寺是京都的指標景點，參拜者絡繹不絕，源自音羽山的靈泉「音羽之瀧」也吸引大批遊客前往朝聖。不過近日有民眾抱怨，目睹台灣長輩旅遊團人手一罐寶特瓶排隊盛水，導致後方大排長龍，甚至被國外旅客斥責，引發熱議。日旅達人出面說明，其實是可以用寶特瓶汲水的，只是要注意時間與人潮。

臉書粉專「日本神社寺院中毒者」昨（11）日發文指出，清水寺官方部落格在2011年就曾明確表示「同意大家自備寶特瓶，到音羽之瀧汲水求平安」，因此絕對是可以用寶特瓶裝水的，問題是出在遊客裝水的時間，雖然日本當地人也會前往裝水，但都是趁早晨人少時才去。

日本神社寺院中毒者提到，「早晨時分香客稀少，想在瀑布下盛多少都不會有人在意，我甚至見過日本的婆婆媽媽趕在六點山門剛開，帶著大塑膠桶來取水」，但隨著人潮湧入、隊伍蔓延，若遊客拿著瓶子盛裝，無疑會拖長大家的等待時間，徒增不悅與怨懟。

他提醒，清水寺絕對不反對大家用寶特瓶裝水，只是建議在早上人少的時候來裝，「不是不能裝，是不要在人已經很多的時候裝，換作是您也不願意在取水的隊伍裡枯等吧」，呼籲大家在參拜寺社之際，能共同維護良好的旅遊品質。如果遊客真的很想帶上幾瓶泉水，也可以直接購買寺方的「音羽靈水」，省卻排隊的時間與怨氣。

日本旅遊達人林氏璧也在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」發文表示，在日本要抓緊一原則「不給別人添麻煩」，這樣才不會失禮，「裝水這件事沒有問題，不過人家是早朝，一大早沒什麼遊客的時候來裝的。在後面大排長龍的時候，如果一群團客每個人都要裝滿自己的寶特瓶，這就會造成大家的困擾了。」