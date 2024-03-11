快訊

防長憂兩岸情勢失眠 國安局長：未見台海緊張情勢持續升高或違常

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「運勢起飛」賺進大把鈔票

好消息！挨撞命危姊妹搶救第18天 姊姊眼睛睜開快醒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

買到「過期4個月」花枝漿 好市多經理回應讓她傻眼：出事才重視嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
好市多是不少民眾採買的好去處。歐新社
好市多是不少民眾採買的好去處。歐新社

好市多是不少民眾採買的好去處，不過一名自稱忠實會員的女網友抱怨，她在賣場購入的花枝漿過期近三個月，通報客服後收到值班經理的來電，對方表示只有她一人反映，屬於單一事件，希望透過快遞取回過期商品，此回覆也讓原PO相當無奈，認為「食安」並不受重視。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO昨（10）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，她1月30日在好市多買了幾包花枝漿，沒想到大年初三（2月12日）要食用時，才發現早就過期，效期是2023年11月2日。她也慶幸自己還沒吃下肚，但因擔心其他消費者不小心食用，也在2月15日時致電好市多客服通報。

原PO表示，當天中午與傍晚，就分別接到不同的值班經理來電，但第一時間他們的重點在於「想請快遞來拿回商品」，她認為值班經理應向公司報告此事，但對方稱目前並無其他會員反應，也讓原PO認為他們沒有重視這件事。

等了好幾天，原PO於2月21日直接致電給好市多總公司，希望能跟公關部聯繫，當下電話沒能接通，但當晚終於接到值班經理的電話，對話內容一樣毫無進展。之後在2月29日，值班經理致電告知，經過公司調查後，認為此乃單一事件，因為並無其他會員反映。

值班經理也說，這批商品是2022年5月3日生產，2022年6月9日出貨到好市多，2023年有數次缺貨情況，照理來說應早已售完，此說法也讓原PO質疑「那我怎麼還買得到？我可以直接去退貨，也不用賠償，若其他會員誤食出事，良心怎能安？」最後她也將此事公諸於世，直呼「食安」這兩個字，難道要到出事了，才該被拿出來重視嗎？

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「我懂妳的感受，之前有過一樣經驗，第一個反映的人，得到的就是沒有人通報就當個案處理，結束」、「確實不太合理啊，這商品這麼熱賣，怎麼可能在2024年才買到2022年製造的庫存品」、「妳太認真了，以台灣發生過的食安問題，這真的微不足道」、「直接反映給衛生署＆食品安全相關部門，讓他們去處理」。

Costco 好市多 食安

延伸閱讀

停車場「神祕梯子」只有兩階 內行曝真實用途：避免災情擴大

遭貨車追撞！勞斯萊斯車主稱「不求償」 達人揭內幕：根本是話術

男友一家去澳洲…1舉動讓她心碎喊「我好像外人」 網友卻不挺

情趣「八爪椅」整張被搬走！汽車旅館籲快歸還 狂吸8千人朝聖

相關新聞

她開心網路交友遇天菜 卻因對方車子「心涼」退縮…網勸：勇敢點

現代人有許多都是透過交友軟體尋找另一半，但也不免因為網路與現實的不同而有落差感，日前網路論壇上就有一名女網友分享了自己網路交友的經歷，引起許多網友留言回覆。

買到「過期4個月」花枝漿 好市多經理回應讓她傻眼：出事才重視嗎？

好市多是不少民眾採買的好去處，不過一名自稱忠實會員的女網友抱怨，她在賣場購入的花枝漿過期近三個月，通報客服後收到值班經理的來電，對方表示只有她一人反映，屬於單一事件，希望透過快遞取回過期商品，也讓原PO相當無奈，認為整件事可以感受到「食安」並不受重視。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

停車場「神祕梯子」只有兩階 內行曝真實用途：避免災情擴大

許多住宿、店家為了吸引顧客，都有設立停車場，提供消費者免費停車。然而近日一名女網友卻在停車場捕捉到「神秘梯子」，因為僅僅兩階，也不禁好奇它能有什麼用途，對此，內行人也點出真相。

夜市1國民美食變好貴！他怨「縮水又漲價」：會不會太離譜？

台灣夜市販售許多美食小吃，能以實惠價格買到高CP值的享受，因此深受國民喜愛並揚名國際，不過近年來受通貨膨脹及疫情的影響，夜市小吃價格也開始逐漸調漲。近日就有網友抱怨，他在逛夜市時買了串燒，沒想到除了價格變貴，就連份量也不如以往，讓他傻眼直呼「現在夜市燒烤好貴喔」。

一家四口遊苗栗大湖「2盤滷味580元」 結帳嚇傻：大開眼界

出外旅遊時，若遇到價格不透明的店家，便會打壞一整天的好心情。近日，有女網友在臉書社團「苗栗大小事」透露，她們一家四口趁228放假時，去苗栗大湖採草莓，中午到路邊一家麵店用餐，共點了3碗麵、10顆水餃與2盤滷味，竟要價1075元，引起網友熱議。

他「無中生有」自創停車格！後車被卡死進退兩難 一票人轟自私

台灣人普遍依賴汽、機車作為代步工具，導致停車位總是一位難求。日前有位網友在網上發文抱怨，他表示自己將愛車停在停車格中，卻有台車硬生生停在他正前方，且該處甚至並未劃設停車格，讓他進退兩難、動彈不得，直呼「這位車主真是有創造力，連停車位都可以無中生有」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。