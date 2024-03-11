買到「過期4個月」花枝漿 好市多經理回應讓她傻眼：出事才重視嗎？

好市多是不少民眾採買的好去處，不過一名自稱忠實會員的女網友抱怨，她在賣場購入的花枝漿過期近三個月，通報客服後收到值班經理的來電，對方表示只有她一人反映，屬於單一事件，希望透過快遞取回過期商品，此回覆也讓原PO相當無奈，認為「食安」並不受重視。貼文曝光後，也引起留言區熱議。

原PO昨（10）日在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文指出，她1月30日在好市多買了幾包花枝漿，沒想到大年初三（2月12日）要食用時，才發現早就過期，效期是2023年11月2日。她也慶幸自己還沒吃下肚，但因擔心其他消費者不小心食用，也在2月15日時致電好市多客服通報。

原PO表示，當天中午與傍晚，就分別接到不同的值班經理來電，但第一時間他們的重點在於「想請快遞來拿回商品」，她認為值班經理應向公司報告此事，但對方稱目前並無其他會員反應，也讓原PO認為他們沒有重視這件事。

等了好幾天，原PO於2月21日直接致電給好市多總公司，希望能跟公關部聯繫，當下電話沒能接通，但當晚終於接到值班經理的電話，對話內容一樣毫無進展。之後在2月29日，值班經理致電告知，經過公司調查後，認為此乃單一事件，因為並無其他會員反映。

值班經理也說，這批商品是2022年5月3日生產，2022年6月9日出貨到好市多，2023年有數次缺貨情況，照理來說應早已售完，此說法也讓原PO質疑「那我怎麼還買得到？我可以直接去退貨，也不用賠償，若其他會員誤食出事，良心怎能安？」最後她也將此事公諸於世，直呼「食安」這兩個字，難道要到出事了，才該被拿出來重視嗎？

貼文曝光後，網友也紛紛表示，「我懂妳的感受，之前有過一樣經驗，第一個反映的人，得到的就是沒有人通報就當個案處理，結束」、「確實不太合理啊，這商品這麼熱賣，怎麼可能在2024年才買到2022年製造的庫存品」、「妳太認真了，以台灣發生過的食安問題，這真的微不足道」、「直接反映給衛生署＆食品安全相關部門，讓他們去處理」。