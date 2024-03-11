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停車場「神祕梯子」只有兩階 內行曝真實用途：避免災情擴大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在停車場捕捉到「神秘梯子」，因為僅僅兩階，也不禁好奇它能有什麼用途。圖擷自《爆廢1公社》
一名女網友在停車場捕捉到「神秘梯子」，因為僅僅兩階，也不禁好奇它能有什麼用途。圖擷自《爆廢1公社》

許多住宿、店家為了吸引顧客，都有設立停車場，提供消費者免費停車。然而近日一名女網友卻在停車場捕捉到「神秘梯子」，因為僅僅兩階，也不禁好奇它能有什麼用途，對此，內行人也點出真相。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》貼出這張在地下停車場拍的照片，可以看到畫面中黃黑相間的小梯子僅僅兩階，也讓她不禁詢問：「這梯子是什麼用途，有人知道嗎？它很短，我想不到能爬去哪裡！」

貼文曝光後，也吸引留言區熱議，眾網友幽默表示，「是要看看旁邊停車格是誰的，上面說不定有藏私房錢」、「那是貼心小公設，用來讓大家擦車頂的喔」、「可能車子沒辦法開門，開窗戶從這個爬出來」、「讓妳站上去找車子的」、「綁鞋帶專用的吧」、「地下室淹水的時候可以爬上去」。

也有內行人解答，這其實是在保護消防管線，「怕去撞到消防灑水管」、「保護裡面紅色管，那個如果撞歪，壓力洩漏，整個地下室都會噴消防泡沫」、「兩年我在家地下室才有人撞到，滿地泡泡」、「右邊的梯子就被撞到了」、「醫院地下停車場轉角、消防管線常常被撞歪」、「怕管線被三寶一撞破，大量水量爆出，其他車子都遭殃了，寧可讓三寶自己車損，也要避免災情擴大」。

停車場

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