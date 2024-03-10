一家四口遊苗栗大湖「2盤滷味580元」 結帳嚇傻：大開眼界

出外旅遊時，若遇到價格不透明的店家，便會打壞一整天的好心情。近日，有女網友在臉書社團「苗栗大小事」透露，她們一家四口趁228放假時，去苗栗大湖採草莓，中午到路邊一家麵店用餐，共點了3碗麵、10顆水餃與2盤滷味，竟要價1075元，引起網友熱議。

原PO表示，她和老公在228放假時，帶著兩個孩子到苗栗大湖採草莓，中午就選在路邊某間麵店用餐，而店內的麵食皆有標示價錢。她指出，自己當天點了3碗麵和10顆水餃，並在滷味櫃中夾了10片小小的薄豆干、4片海帶、1條豬大腸、1塊跟外面滷味店一樣大小的豬耳朵、1條素雞。

沒想到，原PO準備結帳時，老闆竟報價1075元，讓她一度懷疑自己聽錯，趕緊詢問對方「滷味多少錢？」對此，老闆娘回覆「580元，豆干一塊10元，海帶一片20元，其他秤重」。後續她再追問對方是如何秤重，老闆娘則稱自己忘了。

原PO坦言，事先沒確認價格是自己的疏忽，但店家未清楚標示滷味價錢，實際金額卻過於離譜，自己真的不能接受。原PO透露，當下店家稱會再建議老闆將滷味標價，「還說他們（麵店）老顧客都知道他們滷味就是這樣算…真的讓我跟我老公大開眼界了！」

後來原PO因顧慮還有小孩在身邊，不想再與店家爭執，便選擇付錢走人。不過她事後越想越不滿，認為該麵店的行為就是在欺負外地客，忍不住氣得發文「只能說就是有這種不老實的生意人，難怪國旅慘慘慘」。

貼文一出，許多網友紛紛留言表示，「好誇張！」、「沒標價的滷味我是不敢點的」、「大湖不是台北內湖，要確定誒…物價好可怕」、「這樣以後夾小菜都要問價錢了，真的很扯」。

也有網友認為觀光景點周邊的食物通常售價偏高，「觀光區本來東西、食物都是比較貴的。其實可以再進大湖街上也有好多好吃公道的客家美食」、「就當觀光景點價格」、「其實到觀光地區都有雷店，不生氣」、「很多觀光景點的東西貴得嚇人，要用餐要先問價格，免得吃一餐氣得要命」。

據《自由時報》報導，該麵食館張姓老闆受訪並依據當天女網友所點滷味說明，1片豆干10元、10片共100元；1片海帶20元、4片共80元；1條素雞40元；豬耳朵、豬大腸用秤重，1兩60元，豬耳朵約120元、豬大腸約200元，總計已540元。當天可能客人夾的豬大腸較長，所以價格較高，且因現在物價上漲，店家烹調滷味也要成本，並無亂加價收費。