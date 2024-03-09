快訊

掃墓變悲劇！75歲翁三峽掃墓意外失足 墜三公尺深坡地送醫不治

NCC主委陳耀祥報告遭轟沒內容！藍嗆「藐視國會」周一動員砲轟

12名黑衣人擠進旗山醫院病房聚賭！醫護全傻眼報警

他急問「為何每天用牙線還蛀牙」？過來人曝關鍵：刷再乾淨都一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自從上次去診所洗牙後，每天回家刷完牙，都會使用牙線仔細清潔牙縫，沒想到卻又被醫生告知有蛀牙，讓他相當不解。示意圖／聯合報系資料照片
一名網友分享，自從上次去診所洗牙後，每天回家刷完牙，都會使用牙線仔細清潔牙縫，沒想到卻又被醫生告知有蛀牙，讓他相當不解。示意圖／聯合報系資料照片

你每天刷完牙之後，還會使用牙線或漱口水嗎？近日一名網友分享，自從上次去診所洗牙後，每天回家刷完牙，都會使用牙線仔細清潔牙縫，沒想到最近剛洗完牙，卻又被醫生告知有蛀牙，讓他相當不解「為何天天用牙線還是會蛀牙？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「天天用牙線還是會蛀牙？」為題，指出自己昨天到診所洗牙，醫生告訴他有蛀牙，讓他相當不解，因為距離上一次洗牙，每天都有固定使用牙線，好奇「為什麼還是會蛀牙？」。

貼文一出後，多數網友給出實用建議，紛紛指出「吃完牙線加牙間刷會減緩，再用潄口水更好」、「簡單，因為你沒用乾淨」、「牙齦溝也要刷」、「睡前用含氟漱口水，氟才防蛀牙」、「吃完東西就刷牙，睡前刷牙加牙線」、「牙線，電動牙刷，牙間刷」、「牙菌斑顯示劑買來用看看」。

不過，有部分網友認為，可能是基因問題，紛紛表示「基因問題，會蛀牙就是會蛀牙，不會蛀牙的隨便亂刷也不會蛀牙」、「基因和飲食習慣」、「基因真的有差啦」、「基因，再怎麼刷會蛀的還是會蛀」、「基因啦，我沒蛀牙牙齦還是萎縮更虧」、「有些人真的每天刷一次牙而已，幾乎不會蛀牙」、「確實基因問題，我媽沒刷牙只漱口沒蛀過」。

基因 蛀牙

延伸閱讀

羽絨外套洗完「變形」全毀！內行曝犯2禁忌 蓬鬆密技靠2顆球

飲料狂被偷喝她「加瀉藥」抓人！小偷揚言提告 網力挺：反告偷竊

兒子遊日迷上轉扭蛋！媽回台見「一次250元」傻眼：這麼貴？

女遊日拿護照蓋紀念章！網轟「錯誤示範」7情況要快換新 嚴重恐被遣返

相關新聞

她開心網路交友遇天菜 卻因對方車子「心涼」退縮…網勸：勇敢點

現代人有許多都是透過交友軟體尋找另一半，但也不免因為網路與現實的不同而有落差感，日前網路論壇上就有一名女網友分享了自己網路交友的經歷，引起許多網友留言回覆。

他急問「為何每天用牙線還蛀牙」？過來人曝關鍵：刷再乾淨都一樣

你每天刷完牙之後，還會使用牙線或漱口水嗎？近日一名網友分享，自從上次去診所洗牙後，每天回家刷完牙，都會使用牙線仔細清潔牙縫，沒想到最近剛洗完牙，卻又被醫生告知有蛀牙，讓他相當不解「為何天天用牙線還是會蛀牙？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

兒子遊日迷上轉扭蛋！媽回台見「一次250元」傻眼：這麼貴？

日幣持續位於低點，不少台灣人愛去日本購物旅遊。對此，一名網友分享，近期帶兒子去日本玩，意外讓兒子喜歡上扭蛋，在日本玩一次的價格約300-500日圓，換算台幣約65-110元。回台兒子看到扭蛋機也吵著要玩，但一顆竟要價150-250元，幾乎是日本的2倍價格，讓她相當傻眼。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

女遊日拿護照蓋紀念章！網轟「錯誤示範」7情況要快換新 嚴重恐被遣返

一名擁有1.2萬的女網紅，最近到日本旅遊並拍下了IG短片分享，不過有一幕畫面女網紅把紀念章蓋在護照上，眼尖網友發現是「錯誤示範」。外交部曾提醒，國人不得在護照內塗鴉、穿孔等，有污損要盡快換新，以免影響通關權益。

飲料狂被偷喝她「加瀉藥」抓人！小偷揚言提告 網力挺：反告偷竊

與他人合租房子最怕遇到雷室友，一名女網友分享，她和同學在外租房，很常發現自己放在公共冰箱裡的東西被偷吃，卻又一直抓不到兇手，於是她便偷偷在調味乳裡加瀉藥，結果偷喝的人當晚就狂拉肚子，氣得找她理論，還揚言提告，讓她感到害怕又無奈。

餐廳專用？宜蘭羅東夜市知名湯販「洗衣袋」燉中藥 網掀兩派熱議

爆料公社中PO出兩張宜蘭羅東夜市知名阿灶伯羊肉湯的照片，照片中正在燉煮羊肉湯的女子，從鍋裡撈出一只用「洗衣袋」燉煮中藥湯的大藥包，只見被燉到變色的藥材包疑似是洗衣袋的材質

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。