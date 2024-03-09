他急問「為何每天用牙線還蛀牙」？過來人曝關鍵：刷再乾淨都一樣

你每天刷完牙之後，還會使用牙線或漱口水嗎？近日一名網友分享，自從上次去診所洗牙後，每天回家刷完牙，都會使用牙線仔細清潔牙縫，沒想到最近剛洗完牙，卻又被醫生告知有蛀牙，讓他相當不解「為何天天用牙線還是會蛀牙？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「天天用牙線還是會蛀牙？」為題，指出自己昨天到診所洗牙，醫生告訴他有蛀牙，讓他相當不解，因為距離上一次洗牙，每天都有固定使用牙線，好奇「為什麼還是會蛀牙？」。

貼文一出後，多數網友給出實用建議，紛紛指出「吃完牙線加牙間刷會減緩，再用潄口水更好」、「簡單，因為你沒用乾淨」、「牙齦溝也要刷」、「睡前用含氟漱口水，氟才防蛀牙」、「吃完東西就刷牙，睡前刷牙加牙線」、「牙線，電動牙刷，牙間刷」、「牙菌斑顯示劑買來用看看」。

不過，有部分網友認為，可能是基因問題，紛紛表示「基因問題，會蛀牙就是會蛀牙，不會蛀牙的隨便亂刷也不會蛀牙」、「基因和飲食習慣」、「基因真的有差啦」、「基因，再怎麼刷會蛀的還是會蛀」、「基因啦，我沒蛀牙牙齦還是萎縮更虧」、「有些人真的每天刷一次牙而已，幾乎不會蛀牙」、「確實基因問題，我媽沒刷牙只漱口沒蛀過」。