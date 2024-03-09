兒子遊日迷上轉扭蛋！媽回台見「一次250元」傻眼：這麼貴？

日幣持續位於低點，不少台灣人愛去日本購物旅遊。對此，一名網友分享，近期帶兒子去日本玩，意外讓兒子喜歡上扭蛋，在日本玩一次的價格約300-500日圓，換算台幣約65-110元。回台兒子看到扭蛋機也吵著要玩，但一顆竟要價150-250元，幾乎是日本的2倍價格，讓她相當傻眼。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣扭蛋這麼貴的嗎」為題，指出近期帶2歲大的兒子去日本旅遊，期間兒子意外愛上玩扭蛋，幾乎天天都要玩一次，在日本玩扭蛋，價格折合台幣約65到110元，還算可以接受的範圍。

旅遊回台後，有次經過百貨公司，兒子又吵著要玩扭蛋，不過一看價錢竟然要150-250元，讓她相當震驚，好奇問「台灣玩扭蛋都這麼貴的嗎？」。

貼文一出後，多數網友認為台灣扭蛋價格越來越貴，紛紛表示「盤子才轉，直接收一套都比扭蛋機便宜」、「貴成這樣不如收整套」、「日本一次30，台灣一次150，盤子島」、「地下街的扭蛋也貴到買不下去」、「台灣扭蛋真的超貴」、「上次去松菸還看到一顆300的扭蛋」、「你各位嫌貴，外面一樣滿街的扭蛋機」。

不過，也有部分網友認為，因為運輸、倉儲等成本，才導致台灣扭蛋價格比日本高上不少，紛紛表示「「運輸要不要錢，倉儲要不要錢」、「直接日幣當台幣在轉，你轉的是店租好嗎」、「沒日幣直接轉台幣就不錯了」、「高房價高租金要不要錢？」。