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飲料狂被偷喝她「加瀉藥」抓人！小偷揚言提告 網力挺：反告偷竊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她放在租屋處公共冰箱的食物常被偷吃，於是便在自己的飲料中加瀉藥，結果當天抓到的兇手，卻反嗆要提告。示意圖/ingimage
一名女網友分享，她放在租屋處公共冰箱的食物常被偷吃，於是便在自己的飲料中加瀉藥，結果當天抓到的兇手，卻反嗆要提告。示意圖/ingimage

與他人合租房子最怕遇到雷室友，一名女網友分享，她和同學在外租房，很常發現自己放在公共冰箱裡的東西被偷吃，卻又一直抓不到兇手，於是她便偷偷在調味乳裡加瀉藥，結果偷喝的人當晚就狂拉肚子，氣得找她理論，還揚言提告，讓她感到害怕又無奈。

原PO在「匿名公社」發文表示，她和同學一起在外租雅房，廚房、客廳和廁所都是共用的，由於房東不准租客在房間放小冰箱，因此食物只能放在公共冰箱裡。然而，原PO放在冰箱內的東西卻屢次被偷吃，忍無可忍之下，她決定在調味乳裡加入磨成粉的瀉藥，希望能藉此找出兇手。

結果當晚，住在三樓的學姊就狂拉肚子，並下樓找原PO理論，質問她加了什麼東西在裡面。原PO表示，當下她有承認調味乳是自己的，並幸災樂禍地對學姊說「亂喝別人的東西活該」。接著，學姊便去掛急診、開立診斷書，並揚言要告她，因為理論過程都用手機錄起來了，讓原PO感到十分擔心。

原PO認為，「可是不是自己的東西本來就不該吃，我只是參考網友的做法，怎麼就要被告了？真的會成立嗎？我很怕我爸媽知道」。

貼文引發網友討論，「在自己的飲料加東西，有什麼問題」、「清腸胃，正常呀」、「妳只要說『我便秘，加瀉藥是為了通腸』就沒事了，順便反告對方偷竊或誣吿」、「跟他們說，我在自己飲料要加什麼是我的自由，本來就是偷喝的人有問題」、「告是她的權利，成不成是法官的事情」、「雖然提告是她的權利，但就敘述來看，要成立也很難，妳也可以提告竊盜來反制」。

偷竊 小偷

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