快訊

悠遊卡推iPhone手機貼紙卡「Super i貼卡」搭捷運 網傻眼1缺失直接干擾手機

68歲「七龍珠」作者鳥山明驟逝 經紀公司公布死因

羽絨外套洗完「變形」全毀！內行曝犯2禁忌 蓬鬆密技靠2顆球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公廁標示好燒腦！外牆見「謎樣小人」選哪邊？眼尖網友曝正解

聯合新聞網／ 綜合報導
網友貼出特殊的廁所標誌。圖擷自「爆廢公社」
網友貼出特殊的廁所標誌。圖擷自「爆廢公社」

廁所標誌日新月異，有些男廁女廁的標示甚至讓人看了滿頭霧水。近日有網友發現一間男、女廁的標示非常奇特，直呼「很燒腦」，其他眼尖網友則發現，在圖案下方還有英文字M、W標示男、女，才破解廁所之謎。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他貼出一張公廁外的照片，不過男廁、女廁的標示圖案非常奇特，只見左邊是一個小人挺起胸膛，右邊則是一個小人肚子下垂，令人完全不知圖案所想表達的意思，他直呼「這廁所標示很燒腦」。

其他網友則留言「沒喝酒的左邊，喝酒的右邊，右邊有啤酒肚」、「陰毛往上長的左邊，往下長的右邊」、「左男廁右女廁，他標示上圓形屁股是站、下圓形屁股是坐」、「反正進去有人尖叫就代表走錯了」、「胖子跟瘦子」、「左邊有胸部，右邊大肚腩」、「創意沒有錯，錯在當事人看某啊」、「一個有胸部一個有肚子」、「有奶的左邊，有啤酒肚的右邊」、「左邊有ㄋㄟㄋㄟ，右邊有啤酒肚」。

不過有眼尖網友發現，廁所圖案下方還有英文字幕M、W標示，分別代表Man、Woman，有人留言「M跟W不難理解」、「下面就有了，M和W」、「男左女右」、「一個坐著一個站著，男左女右」、「就『M』en &『W』omen，有什麼好燒腦的？」、「男左m女右w」。

公廁 女廁 廁所 爆廢公社

延伸閱讀

車主抱怨下交流道急煞被罰24000元 網爆料：他酒駕公共危險被吊照中

大陸旅遊團變購物團？少則數千多則破萬元 她嗆：讓人不舒服

老公40歲還跟媽媽睡 另一半覺得困惑問：這正常嗎？

日本人吃豆花最愛這配料！徐若瑄一聽傻眼 網友細思：好像不是不行

相關新聞

她開心網路交友遇天菜 卻因對方車子「心涼」退縮…網勸：勇敢點

現代人有許多都是透過交友軟體尋找另一半，但也不免因為網路與現實的不同而有落差感，日前網路論壇上就有一名女網友分享了自己網路交友的經歷，引起許多網友留言回覆。

公廁標示好燒腦！外牆見「謎樣小人」選哪邊？眼尖網友曝正解

廁所標誌日新月異，有些男廁女廁的標示甚至讓人看了滿頭霧水。近日有網友發現一間男、女廁的標示非常奇特，直呼「很燒腦」，其他眼尖網友則發現，在圖案下方還有英文字M、W標示男、女，才破解廁所之謎。

羽絨外套洗完「變形」全毀！內行曝犯2禁忌 蓬鬆密技靠2顆球

隨著春天悄悄到來，冬季必備的羽絨外套再穿幾次，也差不多該清洗好收回衣櫃了。一名網友分享，他將羽絨外套丟進洗衣機後，發現外套裡的羽絨全部變形結塊，曬乾、甩一甩都沒用，詢問眾人該怎麼辦。內行網友指出，清洗羽絨外套千萬不可直接曬乾和大力甩，可以用低溫烘乾的方式，或是拍打將羽絨拍鬆。

鄰居兒因公司業績不好被降薪 網嘆這算好：有的公司更絕情

有一位男網友在PTT貼文發問，想知道其他人的「身邊有不少人被降薪嗎？」因為他鄰居的兒子在某科技公司業績不好被降薪，所以想問問這是多數現象還是特例。

車主抱怨下交流道急煞被罰24000元 網爆料：他酒駕公共危險被吊照中

有一位男車主在高速公路行車因違反交通規則被開單計點，但他自覺沒錯，於是在爆料公社貼文提醒大家，「現在開車通通不要踩煞車唷！」怎知貼文內容引起眾多網友的熱議，有人更回應打臉車主說，「原PO被人挖出來，去年剛酒駕公共危險被吊照中」。

邱國正認了兩岸危機升高 鄉民驚：有錢小孩出國閃兵「他沒意見」

陸船翻覆事件令兩岸情勢緊張，國防部長邱國正今日列席立法院外交國防委員會備詢，被藍委問「兩岸是否正往動武方向走？」，他坦言危機升高，「萬一擦槍走火，這個問題誰都不敢保證」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。