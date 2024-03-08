公廁標示好燒腦！外牆見「謎樣小人」選哪邊？眼尖網友曝正解

廁所標誌日新月異，有些男廁女廁的標示甚至讓人看了滿頭霧水。近日有網友發現一間男、女廁的標示非常奇特，直呼「很燒腦」，其他眼尖網友則發現，在圖案下方還有英文字M、W標示男、女，才破解廁所之謎。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他貼出一張公廁外的照片，不過男廁、女廁的標示圖案非常奇特，只見左邊是一個小人挺起胸膛，右邊則是一個小人肚子下垂，令人完全不知圖案所想表達的意思，他直呼「這廁所標示很燒腦」。

其他網友則留言「沒喝酒的左邊，喝酒的右邊，右邊有啤酒肚」、「陰毛往上長的左邊，往下長的右邊」、「左男廁右女廁，他標示上圓形屁股是站、下圓形屁股是坐」、「反正進去有人尖叫就代表走錯了」、「胖子跟瘦子」、「左邊有胸部，右邊大肚腩」、「創意沒有錯，錯在當事人看某啊」、「一個有胸部一個有肚子」、「有奶的左邊，有啤酒肚的右邊」、「左邊有ㄋㄟㄋㄟ，右邊有啤酒肚」。

不過有眼尖網友發現，廁所圖案下方還有英文字幕M、W標示，分別代表Man、Woman，有人留言「M跟W不難理解」、「下面就有了，M和W」、「男左女右」、「一個坐著一個站著，男左女右」、「就『M』en &『W』omen，有什麼好燒腦的？」、「男左m女右w」。