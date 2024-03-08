聽新聞
test
0:00 / 0:00
公廁標示好燒腦！外牆見「謎樣小人」選哪邊？眼尖網友曝正解
廁所標誌日新月異，有些男廁女廁的標示甚至讓人看了滿頭霧水。近日有網友發現一間男、女廁的標示非常奇特，直呼「很燒腦」，其他眼尖網友則發現，在圖案下方還有英文字M、W標示男、女，才破解廁所之謎。
一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他貼出一張公廁外的照片，不過男廁、女廁的標示圖案非常奇特，只見左邊是一個小人挺起胸膛，右邊則是一個小人肚子下垂，令人完全不知圖案所想表達的意思，他直呼「這廁所標示很燒腦」。
其他網友則留言「沒喝酒的左邊，喝酒的右邊，右邊有啤酒肚」、「陰毛往上長的左邊，往下長的右邊」、「左男廁右女廁，他標示上圓形屁股是站、下圓形屁股是坐」、「反正進去有人尖叫就代表走錯了」、「胖子跟瘦子」、「左邊有胸部，右邊大肚腩」、「創意沒有錯，錯在當事人看某啊」、「一個有胸部一個有肚子」、「有奶的左邊，有啤酒肚的右邊」、「左邊有ㄋㄟㄋㄟ，右邊有啤酒肚」。
不過有眼尖網友發現，廁所圖案下方還有英文字幕M、W標示，分別代表Man、Woman，有人留言「M跟W不難理解」、「下面就有了，M和W」、「男左女右」、「一個坐著一個站著，男左女右」、「就『M』en &『W』omen，有什麼好燒腦的？」、「男左m女右w」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言