羽絨外套洗完「變形」全毀！內行曝犯2禁忌 蓬鬆密技靠2顆球

隨著春天悄悄到來，冬季必備的羽絨外套再穿幾次，也差不多該清洗好收回衣櫃了。一名網友分享，他將羽絨外套丟進洗衣機後，發現外套裡的羽絨全部變形結塊，曬乾、甩一甩都沒用，詢問眾人該怎麼辦。內行網友指出，清洗羽絨外套千萬不可直接曬乾和大力甩，可以用低溫烘乾的方式，或是拍打將羽絨拍鬆。

原PO在Facebook社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，近日將一件羽絨外套丟進洗衣機洗，結果洗完發現，外套裡的羽絨全都變形、結成一團一團的，讓他忍不住哀嚎，「曬乾後甩一甩還是整團，無法恢復正常，才洗第一次」，著急向網友求救。

貼文引發熱烈討論，許多網友建議可以用烘衣機低溫烘乾，或拍打將羽絨拍鬆，「要低溫烘乾，然後一直拍，羽毛就會散開」、「洗完要放烘衣機用『冷風』烘，每天烘一次，慢慢就會蓬起來了」、「正常的，室內晾乾後，用衣架慢慢拍鬆」、「如果沒烘衣機，晾曬一天，用衣架拍打衣服，羽絨就會慢慢散開，再晾曬一天後拍打衣服就會變得很蓬鬆了」、「吹風機一邊吹，一邊用衣架拍打，大約10分鐘就好了」。

內行網友指出，原PO犯了清潔羽絨衣的2大禁忌，也就是不能直接吊起來曬乾，或是用力甩外套，「曬乾？甩一甩？你知道這一連串下來犯了多少羽絨衣的清潔保養禁忌嗎」、「一般羽絨衣除非有標示可機洗或水洗，否則只能用手搓揉，不能丟洗衣機洗，就算機洗也要放進洗衣袋避免摩擦。洗過的羽絨衣要放在通風處陰乾，不能吊起來曬，或可用低溫烘乾、平放輕拍讓羽絨糾結纖維慢慢解開，用甩的會因為離心力而讓纖維全縮在一起」。

也有人補充，低溫烘乾羽絨外套時，還能搭配「網球」使用效果更佳，「拿去低溫烘乾，然後丟顆乾淨的網球進去，一起烘完應該就蓬鬆了」、「把羽絨衣和網球一起丟去烘衣機裡，網球就會一直拍打羽絨衣，出來非常蓬鬆，我每年換季都這樣洗」、「實測有效喔，我網球放兩顆，但感覺用3、4顆比較剛好」、「我去瑞士買羽絨衣，老闆也是送我一串網球，我試過非常好用」、「也可以用烘衣機專用的羊毛球，不僅可以拍打還可以除靜電喔」、「羊毛球好用！我羽絨衣烘都用它，記得烘要用低溫烘」。