老公40歲還跟媽媽睡 另一半覺得困惑問：這正常嗎？

各位還記得幾歲開始，你就不再跟媽媽睡一起了？現在連嬰兒多數都是睡在嬰兒床上，很少跟媽媽同床睡。有一位女網友在「爆料公社」貼文抱怨，自己的老公到現在還是會去跟媽媽同床睡，讓她覺得困惑不已，想問其他人的想法，「老公還會跟媽媽睡，這是正常的行為嗎？」

原PO文中開頭就問，她想詢問大家，40歲的你還會跟媽媽睡嗎？她說她老公今年40歲了，還會跟媽媽睡一起，她覺得「真的很噁心」，私下她也與老公溝通多次過，老公非但覺得不奇怪，反而覺得是她的想法很奇怪，還回嗆原PO說「她是我媽欸！妳到底在想什麼！」原PO越想越困惑，想問「這是正常的行為嗎？」

網友們看完原PO文中敘述後，有位網友劈頭就問，「那妳為什麼還要嫁給他？嫁前不知情嗎？」，有人直說，「真丟臉，長輩沒分寸把小孩教成這樣，要讓別人知道他們家教不好」，更有人建議，「直接放生！讓他永遠跟自己的媽睡」、「他再跟媽睡，妳就不要跟他睡呀！」、「媽媽不知道孩子大了要有分寸，有空嗆一下婆婆」。也有人覺得這種行為還好，「如果不是每天應該是還好吧！」、「不要想到『那裡』去就好了啦！」

另一位女網友分享自己的經驗說，「妳老公婚前是否有跟媽媽特別親密的行為？我曾經遇過一個男生，他在聊天時總會不斷提到他媽媽，然後我們約會每到一個地方，他都要打電話跟媽媽報備我們在哪裡，點了什麼餐點，買了什麼東西，約會三次之後我直接跟他斷絕往來」。