有房有車、年年遊歐…中階富人卻愛裝窮？鄉民：剩2種人會炫富

一名網友在PTT上以「為什麼中階的有錢人都愛裝窮？」為題發問，他不懂中階的有錢人明明有房有車，年年還能全家赴歐洲旅遊，為何聚在一起時都愛哭窮、裝窮，到底是什麼樣的心理狀態？該篇討論引起網友熱議，有人認為現在會高調炫富的只剩下兩種人。

原PO表示，雖說財不露白，但發現很多中階有錢人，比方說像是中小型企業的老闆，聚在一起的時候都很愛哭窮裝窮，明明每個人的房子一棟比一棟大，也都開好車，每年還能帶老婆小孩去歐洲玩，疑惑「為什麼滿有錢的人卻還愛裝窮？」

網友見文表示，因為這些老闆「見識過真有錢人，他們有自知之明」、「因為在郭董面前都是窮人」、「比上不足，比下有餘啊」、「你到中階的時候，就會見識到真正高階」。還有人納悶「高調炫富幹嘛？」，也有人表示「裝窮很爽啊！」、「怕你借錢」。

也有網友認為「暴發戶才愛展現自己有錢」、「低調的賺錢才能長久，炫富的通常是騙子」、「現在世道有錢就是要專心守著，誰跟你炫富」、「治安那麼差，現在會炫富的只剩下詐騙犯和8+9」。還有一派網友認為「因為是真的窮，有錢就住在加拿大了」、「可支配所得低，有車有房中產的很多不算有錢」、「因為中階的不算有錢人」。