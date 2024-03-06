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蝦皮智取店飄屎味！他驚見監視器下「一坨」 網歪樓：形狀很健康

聯合新聞網／ 綜合報導
「蝦皮店到店」智取店提供24小時自由取件服務。圖／蝦皮購物提供
「蝦皮店到店」智取店提供24小時自由取件服務。圖／蝦皮購物提供

現代生活網路購物便利，網購平台業者甚至將部分店門市進化成「智取店」，提供24小時服務。一名網友在過年期間，到蝦皮智取店取包裹，一進門就聞到惡臭味，後來竟然在櫃子旁地板發現屎尿，氣到把現場畫面PO上網，希望店家能公佈「嫌犯長相」。

一名網友在臉書粉專「靠北蝦皮」發文寫道，春節期間到蝦皮智取店領取包裹，一打開門就聞到濃濃的屎味，沒想到真的在櫃子旁的地板上發現一灘屎尿，頓時氣炸。

原PO表示，該間智取門市旁就有一間7-11超商，而且還提供廁所可借用，為何要在店裡拉屎撒尿，還是在一堆監視器底下，「真的很有膽」。原PO將現場照PO上網，呼籲店家能公布這名沒水準的客人長相。

貼文曝光引發熱議，眾人紛紛留言批評「沒水準的東西」、「台灣果然什麼人都有」、「是個狠人」、「這已經觸法了吧」、「這個要調監視器公佈，雖人有三急，但旁邊有7-11廁所不用擺明就是破壞」、「公布吧，噁心」。還有網友歪樓留言「大便形狀很健康耶！羨慕」、「蝴蝶餅乾」、「感覺腸胃很順暢」、「優秀…感覺是個腸胃不錯的人」。

根據《廢棄物清理法》，隨地便溺可開罰1200元以上、6000元以下罰鍰。

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