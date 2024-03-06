假鈔收到怕！嬤書法寫「別逼老娘迴旋踢」警告 網讚：文武雙全想拜師

假鈔流竄，對小本經營的店家來說，收到假鈔，可能一天的工就白做了。在屏東縣潮州鎮一位賣菜阿嬤，吃過假鈔的虧，於是貼出公告，警告別拿假鈔來騙，「別逼老娘迴旋踢」，被網友分上網引發熱議，不少人留言大讚阿嬤的字漂亮，真的是「文武雙全」。

一位網友在臉書社團粉絲專頁「路上觀察學院」分享2張照片，圖中看到菜市場攤販掛出告示板，寫著「銅板生意拚經濟，銀貨兩訖互不欺，邇來買賣現偽幣，別逼老娘迴旋踢」，另一張照片是「做買賣仁義在，拿假鈔禍三代，心存貪則莫怪，林祖媽過肩摔」。原PO寫道，「阿婆真的很可愛，知道有粉絲關注，還會更新警語」，警告騙徒不要再拿假鈔來消費。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言「高手」、「真派」、「闆娘身體勇健，書法一流」、「阿嬤多才多藝：批菜賣菜、寫書法、柔道、跆拳道…是個狠人」、「賣菜屈才」、「這樣的阿嬤我喜歡~」、「好想拜師」。

網友拍攝的地點是在屏東縣潮州鎮的一處菜市場，根據《東森新聞》報導，假鈔氾濫讓菜販們收到怕，於是請老師代筆寫警語公告，警告騙徒不要再拿假鈔來消費，否則請小心「老娘過肩摔」，果然有收到嚇阻作用。現在最新的公告是以「迴旋踢」反擊，讓網友大讚「又會過肩摔又會迴旋踢！可是阿嬤妳也太厲害了吧，過肩摔是柔道高級動作，迴旋踢是跆拳道」，真的是「文武雙全」。

網友們研判「阿嬤應該是收過數次假鈔吧！很多拿假鈔的都以為阿嬤們都不會辨識真偽」，呼籲「請大家別騙阿嬤辛苦錢，阿嬤的錢不好賺」、「看到假鈔請拒收，如果看人拿一疊假鈔或假的十元50元硬幣就請報警」。