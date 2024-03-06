快訊

五月畫會為何躲過戒嚴震盪？背後靠山與老蔣、陳誠有關

她曝蘋果Vision Pro用1個月「找不到買它的理由」：只在這1情境有用

107歲前都還能獨立生活！ 美國最長壽人瑞分享樂活秘訣

假鈔收到怕！嬤書法寫「別逼老娘迴旋踢」警告 網讚：文武雙全想拜師

聯合新聞網／ 綜合報導
假鈔氾濫，屏東潮州菜市場攤販收到怕，貼公告警告騙徒，果然收到嚇阻效果。圖擷自路上觀察學院
假鈔氾濫，屏東潮州菜市場攤販收到怕，貼公告警告騙徒，果然收到嚇阻效果。圖擷自路上觀察學院

假鈔流竄，對小本經營的店家來說，收到假鈔，可能一天的工就白做了。在屏東縣潮州鎮一位賣菜阿嬤，吃過假鈔的虧，於是貼出公告，警告別拿假鈔來騙，「別逼老娘迴旋踢」，被網友分上網引發熱議，不少人留言大讚阿嬤的字漂亮，真的是「文武雙全」。

一位網友在臉書社團粉絲專頁「路上觀察學院」分享2張照片，圖中看到菜市場攤販掛出告示板，寫著「銅板生意拚經濟，銀貨兩訖互不欺，邇來買賣現偽幣，別逼老娘迴旋踢」，另一張照片是「做買賣仁義在，拿假鈔禍三代，心存貪則莫怪，林祖媽過肩摔」。原PO寫道，「阿婆真的很可愛，知道有粉絲關注，還會更新警語」，警告騙徒不要再拿假鈔來消費。

貼文曝光引發熱議，網友紛紛留言「高手」、「真派」、「闆娘身體勇健，書法一流」、「阿嬤多才多藝：批菜賣菜、寫書法、柔道、跆拳道…是個狠人」、「賣菜屈才」、「這樣的阿嬤我喜歡~」、「好想拜師」。

網友拍攝的地點是在屏東縣潮州鎮的一處菜市場，根據《東森新聞》報導，假鈔氾濫讓菜販們收到怕，於是請老師代筆寫警語公告，警告騙徒不要再拿假鈔來消費，否則請小心「老娘過肩摔」，果然有收到嚇阻作用。現在最新的公告是以「迴旋踢」反擊，讓網友大讚「又會過肩摔又會迴旋踢！可是阿嬤妳也太厲害了吧，過肩摔是柔道高級動作，迴旋踢是跆拳道」，真的是「文武雙全」。

網友們研判「阿嬤應該是收過數次假鈔吧！很多拿假鈔的都以為阿嬤們都不會辨識真偽」，呼籲「請大家別騙阿嬤辛苦錢，阿嬤的錢不好賺」、「看到假鈔請拒收，如果看人拿一疊假鈔或假的十元50元硬幣就請報警」。

假鈔 傳統市場

延伸閱讀

想換錢…千元鈔買10元飲料會被討厭？店員曝1情況才拒絕：超商非銀行

考上空服陷兩難！國小師想圓夢又愛教學 前輩曝「2硬傷」：千萬別選

存款只剩4位數！老公「看不起外送員」拒兼差 她怒：是有多沒路用

抱怨外送員遲到！輪椅男凌晨3點半現身 老闆嘆：太幸福才學會埋怨

相關新聞

假鈔收到怕！嬤書法寫「別逼老娘迴旋踢」警告 網讚：文武雙全想拜師

假鈔流竄，對小本經營的店家來說，收到假鈔，可能一天的工就白做了。在屏東縣潮州鎮一位賣菜阿嬤，吃過假鈔的虧，於是貼出公告，警告別拿假鈔來騙，「別逼老娘迴旋踢」，被網友分上網引發熱議，不少人留言大讚阿嬤的字漂亮，真的是「文武雙全」。

何時發現自己長大了？ 她發現自己變成過往討厭的大人

有一位女網友在Dcard貼文表示感慨，出社會工作短短3年，發現自己長大了，需要承擔責任，原本快樂生活也已經回不去。這樣的體悟讓她想知道「大家是哪個瞬間發現自己已經不再年輕，真的長大了需要承擔責任？」

在日本成田機場弄丟手機！他靠「神秘email」迅速找回 結局超暖心

出國弄丟東西該怎麼辦？近日一名網友分享，家中小孩在日本成田機場弄丟手機，但填寫機場遺失物詢問單後都毫無下文。不過，他無意間找到一個「神秘email」，雙方互通信件後，隔天就順利找到手機，回國後還收到機場人員的暖心祝福，讓他十分感動，直呼「日本還不去爆！」

赴日刷卡別踩「1陷阱」！達人提醒：最多恐加收15%手續費

台灣人喜愛到日本旅遊，不少銀行都推出刷卡優惠及回饋，讓國人在日本也能輕鬆刷卡。不過，日本旅遊達人林氏璧就提醒，許多民眾都會誤入「DCC（動態貨幣轉換，Dynamic currency conversion）」機制結帳的陷阱，因此不斷強調，「去日本刷卡請選用日幣結帳！不要選台幣！」

新鍋內貼紙怎麼撕？她弄半小時殘膠黏緊緊 網曝1妙招輕鬆除乾淨

新廚具常會貼上貼紙，讓許多人花很多時間試圖撕掉，卻徒勞無功。一名女網友就抱怨，她新買的鍋子內部貼紙，怎麼撕都撕不掉，弄了半小時，貼紙殘膠仍頑強地黏在上面，不禁好奇發問「到底怎麼除？」貼文引發熱議，網友透露「1招」輕鬆將貼紙撕乾淨。

職業駕駛也沒看過！高雄三多商圈驚見「詭異交通標線」 他無奈：用抄的最快？

台灣地小車多，道路交通標誌更須簡單易懂，讓用路人即時反應、遵循。近日有民眾在高雄三多商圈附近發現奇特道路標線，彎曲抽線箭頭加上圓點，讓他感嘆都拿到職業大客車駕照了，卻從沒見過、學過這樣的標線，引起網友

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。