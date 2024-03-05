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職業駕駛也沒看過！高雄三多商圈驚見「詭異交通標線」 他無奈：用抄的最快？

聯合新聞網／ 綜合報導
近日有民眾在高雄三多商圈附近發現奇特道路標線。 圖／夏天車庫Summer Garage夏祖亮汽車藝術主題商店授權使用
近日有民眾在高雄三多商圈附近發現奇特道路標線。 圖／夏天車庫Summer Garage夏祖亮汽車藝術主題商店授權使用

台灣地小車多，道路交通標誌更須簡單易懂，讓用路人即時反應、遵循。近日有民眾在高雄三多商圈附近發現奇特道路標線，彎曲抽線箭頭加上圓點，讓他感嘆都拿到職業大客車駕照了，卻從沒見過、學過這樣的標線，引起網友熱議。

臉書粉專「夏天車庫Summer Garage夏祖亮汽車藝術主題商店」近日分享一張高雄三多商圈附近道路照，圖中代表車道可直行與右轉的箭頭，忽然扭腰彎出半圓，空缺處還加上一個圓點，粉專驚訝表示「台灣的標線劃設已經融入符號學、抽象主義…」，更懷疑康丁斯基有參與高雄標線設計。

奇特標線立刻引起網友討論，「好活潑的箭頭」、「應該是參照歐洲設計又加入一點台灣藝術」、「好可愛的圓環」、「高雄不是霧都⋯這樣看了真的滿頭霧」、「這很簡單易懂吧」、「很好懂，不懂你就依箭頭方向走就對了」、「很可愛欸，左轉繞圓環、右轉也可以通」、「考驗駕駛人員的臨場反應」、「長這麼大第一次看到這樣的指標」、「轉彎時還要蛇行一下的概念」、「考駕照應該要考這種標線」。

近日有民眾在高雄三多商圈附近發現奇特道路標線。 圖／夏天車庫Summer Garage夏祖亮汽車藝術主題商店授權使用
近日有民眾在高雄三多商圈附近發現奇特道路標線。 圖／夏天車庫Summer Garage夏祖亮汽車藝術主題商店授權使用

粉專小編進一步表示，雖然不少人能看懂也能理解，但事實上有多少人實際看過這樣的標線？他本身已取得職業大客車駕照，每年都會定期回監理所上課、回訓，卻從來沒看過這種標線，也未曾在監理所的課程中學過，直言「如果國外有就可以直接挪用，那難怪我們的標線讓人無法適從！用抄的最快」，認為政府在運用新標誌時該有適當的宣導和教育。

不少網友也同意，「在板上大家都看得懂要怎麼走，標線也可以，但是大部分民眾看了也不懂，政府也沒宣導也沒教才是問題啊」、「新標線應該多點新聞多點推廣不然誰知道怎麼看怎麼走」、「看留言才懂這啥圖⋯現實生活中也沒看過，所以這是正式規範的標示了嗎？」、「法規上確實沒有這個標線，應該要請交通部把圓環相關標線納入標誌標線設置規則裡面」。

三多商圈近期於文橫三路與廣西路口處啟用全台首創的「標線型圓環」，透過圓環設計調整該多叉路口標線，減少路口碰撞交織點，動線單純化，不只免去號誌管制帶來的延誤，也能大幅降低事故風險。

三多商圈近期於文橫三路與廣西路口處啟用全台首創的「標線型圓環」。 圖／翻攝自三多商圈粉專
三多商圈近期於文橫三路與廣西路口處啟用全台首創的「標線型圓環」。 圖／翻攝自三多商圈粉專

標誌 職業 駕照

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