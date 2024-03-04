坐月子逾30天沒洗頭！她遭「5美髮店」打槍 網一面倒不挺：觀念太落後

在傳統習俗中，孕婦在產後洗頭會容易留下病根，因此不少媽媽們都十分忌諱。一名女網友在「匿名公社」透露，她在坐月子期間，忍不住想到外面的美髮店洗頭，沒想到卻不斷遭到打槍，無奈之下她只好選擇回家邊哭邊洗。

原PO表示，她坐月子期間都沒洗頭，好不容易熬過1個月後，便迫不急待的到美髮店洗頭。不過她指出，只要一向設計師表明自己超過30天沒洗頭，對方就拒絕提供服務，「跑了5間都被打槍，其中2間還是有預約的」。

原PO無奈的說，坐月子期間不能洗頭也不是她願意的，沒想到自己會被美髮店拒絕，害得她只能回家邊哭邊洗，氣得直呼「不是要怪她們不敬業啦，只是歧視產婦也太誇張了」。

貼文底下，一票網友都不支持原PO的想法，「不是歧視產婦，是不願意洗這麼髒又油的頭，什麼時代還有這種落後的觀念」、「30天沒洗的頭，水沖下去那個味道真的很可怕，吹乾的過程才是真正的考驗店裡客人與員工的忍耐力」、「老公幫忙洗」、「有專門幫坐月子的產婦洗頭的店或是服務，可以上網查查或是打電話詢問店家，比較不用白跑」、「多給十倍洗頭費用應該就可以洗了」。

許多過來人則留言表示，「我在月子中心天天洗誒」、「我坐月子頂多一個禮拜，自己就受不了去洗了」、「剖腹產完，第5天出院回到家立馬趕緊自己洗頭，無法撐1週，第5天又癢又臭」、「我坐月子還是有洗頭誒，30天我受不了，只要溫度保持暖和、快點吹頭髮就好，媽媽辛苦了」。

據衛福部婦幼健康組說明，坐月子期間不可洗頭的觀念，是因為過去生活環境和醫療環境水準不足衍生而來的。現今生活便利，自然產後只要體力恢復可下床走動，應可沐浴；剖腹產傷口只要沒有感染並使用防水材質的傷口敷料，也可在產後3～5天淋浴、清潔身體。另外，產後一個月內只要健康情況允許，產婦也能洗頭、梳頭。