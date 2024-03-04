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停車繳費人龍長！她見「一台沒人排」衝了遭罵 網解析規則：就妳聰明

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友在停車場準備繳費時，看見繳費機大排長龍，因此她便走向另一台無人排隊的繳費機，卻遭一旁排隊男子大罵自私。示意圖/ingimage
女網友在停車場準備繳費時，看見繳費機大排長龍，因此她便走向另一台無人排隊的繳費機，卻遭一旁排隊男子大罵自私。示意圖/ingimage

高雄一名女網友透露，近日她在停車場準備繳費離場時，看見繳費處有2台繳費機，卻只有其中一台排了長長的隊伍，因此她下意識往前走向無人排隊的繳費機，豈料卻遭一旁排隊的男子大罵自私，讓她疑惑問道，「我不懂啊，本來就是兩台都可以排，為什麼你們不排？我也很納悶」。

該名女網友在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，她在本月1日前往高雄榮總的停車場準備取車繳費時，發現明明有2台自動繳費機，但所有人都擠在同一台排隊等待繳費，原PO表示「我以為是第二個壞掉了，可是是有人在繳費的，而且我瞄了一下，第二台並沒有壞」，因此她便直接走向閒置的繳費機準備使用，不料正在排另一台繳費機的男子卻質問她，「小姐妳怎麼不排隊？」

原PO表示，她當下回覆對方，「這裡有2台，2台都是可以排的」，但男子卻反嗆「沒看到大家都排第一個嗎」，甚至當場怒罵她自私，讓她無奈直呼「我不懂啊，本來就是兩台都可以排，為什麼你們不排，我也很納悶。」

貼文一出，引發網友撻伐，「就是一個列隊，兩個繳費機一起排的意思，跟超商的意思一樣，是妳自己沒搞懂」、「通常這種排隊法，A或B的使用位置空了會依排隊順位第一補上，而不是後面的人去排在A或B的使用者後方，這是叉型排隊」、「就跟一堆人站廁所外面，就妳最聰明進去裡面說這麼多間怎麼不在裡面排」、「沒去便利商店結過帳嗎？還第二道沒人排，自以為聰明」。

不過也有人幫原PO補血，「就羊群效應，大家都排我也跟著排」、「有病吧，台灣車道2線道怎麼就沒看到大家乖乖走一道呢」、「人家就說了第二台都沒有人排，那不就代表不是Y字形排法了嗎？那她去使用空著的那台完全沒有問題啊，就沒有人排啊」。此外，也有網友建議，「請多使用QR code掃碼繳費，你會發現另一片天空」。

停車場 繳費機

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