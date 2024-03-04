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尷尬！妹子手機滑出「一柱擎天」嚇壞同事 過來人曝更羞經驗

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己有存色圖的習慣，某天意外被女同事發現，氣氛瞬間尷尬。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，自己有存色圖的習慣，某天意外被女同事發現，氣氛瞬間尷尬。示意圖／Ingimage

人有七情六慾很正常，但若一個不小心「小癖好」被公開，有可能變成大型「社死現場」。一名女網友分享，自己有存色圖的習慣，某天跟女同事聊到衣服的話題時，打開相簿想展示，竟不小心被對方發現「一柱擎天」的照片，女同事還因此嚇到大叫。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，她會在手機相簿裡儲存一些色圖，因為平常手機不離身，就算真的要給朋友看東西，也會自己拿著手機，讓對方把臉湊過來看，也因此沒有使用「隱藏相簿」功能。

原PO續指，結果某天打工下班時，女同事也在休息室，因原PO剛好想要買外套，就拿出手機相片詢問對方意見，沒想到同事伸手觸碰螢幕想放大看，卻不小心滑到她前一晚存的一張「一柱擎天」照片，當下還嚇到大叫一聲。

原PO見狀後馬上收回手機，但氣氛已陷入尷尬，「我跟這位同事關係應該算還不錯，私下會約出去看電影、吃飯的那種，很想跟她解釋，可是真的好羞恥，大家覺得應該裝沒事嗎？還是有什麼比較好的解釋方式？」

對此，網友紛紛表示，「就裝沒事吧」、「回『哈哈哈，我朋友上次傳給我這個，我也想傳回去整她就存了，拍謝』」、「找她一起看，說『欸這個好大，妳要看看嗎』」。其中也有網友指出，可以說照片是男友的，不過其他網友也馬上反對，稱這並非好方法，恐怕會讓另一半形象毀滅。

另外，還有過來人分享類似經驗，「朋友分享照片給我，她自己滑給我看，結果看到她在吃男友性器官的照片。還有另一個朋友也是，我看到她男友下面的照片。都她們自己分享照片給我，無意間滑到尷尬死」。

Dcard

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