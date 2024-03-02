想和父母要錢買房！網見「存款數字」全傻住：真的繳得起嗎？

不少人認為現在物價高、薪水少，想要買房是一件很遙遠、不敢相信的事情，因此選擇躺平處理。最近有一名網友表示，自己進入職場五年，存款大概是40萬，也有交往很久準備結婚的女友，因此想要開口和爸媽拿錢買房子，但卻不知道如何開口，網友則提出「殘酷真相」，勸他不要買。

網友在Dcard發文指出，自己進入職場五年，目前存款大概是40萬，也有交往很久的女友，最近準備要結婚了，當初有認知，台灣人要靠自己薪水去買到一棟房子不太可能，除非父母有給很好的基因，但原po認為，很多人說靠股票，但就算存股，頂多是五六十歲才花的到，因此正煩惱要怎麼開口和爸媽拿錢買房子。

不少人指出殘酷真相，紛紛勸他不要買，「那就別買了啊」、「存款40萬買個毛？」、「沒那個屁股就不要吃那個瀉藥，認真的」、「工作五年只存40萬，學人家買什麼房啊」、「靠自己好嗎？我跟老公也是存了好幾年，今年才終於存到頭期款，我寧願兩夫妻自己慢慢存，也不願意讓雙方家長出錢，完全不想被情勒勒死」、「這存款想結婚就算了還敢買房，你確定買了繳得起欸？」

也有人表示還是有些其他辦法，「聊天的時候自然提起，說跟女友求婚成功了，打算先一起租房存到頭期款再買房，爸媽願意出錢會跟你說可以幫忙多少，不願意會跟你說加油，成功或失敗都不尷尬」、「爸媽很有錢嗎？ 如果很有錢也不用擔心他們的退休生活，那你就直接開口跟父母講可以幫你出一點嗎？」、「選蛋白區，選自己可以負擔的房子，貸好貸滿，就不需要靠父母」。