仙草的量詞是什麼？學生回應「這答案」讓老師笑爆：我會氣死

仙草是台灣人喜歡的甜品之一，不過你知道它的量詞是什麼嗎？最近國文老師袁菲在上課時問道仙草的量詞，結果學生回答「一碗」，讓她當場笑到上接不接下氣，影片曝光讓網友也笑翻，瘋狂熱議。

IG擁有近6萬粉絲的國文老師袁菲，日前發佈了一段上課的畫面，當時正在量詞教學，結果當時她以紅樓夢故事為例，問道「黛玉是絳珠仙草轉世，那麼仙草的量詞是什麼？」，沒想到學生直接反應回答「一碗仙草」，讓她當場哭笑不得。

袁菲聽完也開玩笑地回應，「黛玉是一碗仙草？阿賈寶玉是什麼，奶油球嗎？」，正確答案是「一株仙草」，但因為學生的答案後勁太強，她也彎腰笑了許多，直呼「一碗，我會被氣死」，並在IG呼籲，「量詞請大家使用正確，使用錯誤會鬧笑話」。

不少網友看完也笑翻，紛紛留言，「我剛剛想說什麼燒仙草」、「看來填充題我要想些讓老師笑爛的答案才行，對錯已經不是我最重要的事情」、「這樣上國文課一定很好玩，我會很認真聽」、「老師很有趣欸」、「老師笑點很低耶」。