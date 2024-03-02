台灣車禍頻傳「慘輸東南亞」？一票網友揭「事故主因」爆共鳴

台灣各地時常發生交通事故，有網友認為，台灣最主要的交通問題是「行車速度太快」，更舉東南亞為例，指出當地機車雖然超多又無視交通號誌，但因為車速慢，很少發生交通事故，好奇「是否很多台灣人愛飆車？」。貼文一出後，也引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台灣交通問題，是太多人愛飆車吧？」為題，指出近期和一名長期居住在東南亞的朋友聊天，對方提到當地機車超多，也完全無視交通號誌，但因為車速慢，很少出現交通事故。反觀台灣大多人都有遵守「紅燈停綠燈行」但車速都偏快，好奇台灣交通事故頻傳，是否是太多人愛飆車導致？

貼文一出後，多數網友認為並非車速過快才導致交通事故，紛紛表示「車禍多數主因不是因為快，德國不限速，車禍有比較多嗎？」、「台灣日常就是龜車多還硬要騎路中間，跟速度無關」、「亀內線就是錯，內線是超車道!!!!叭叭」、「龜車太多，連正常速度都不會」、「市區不過4.50，快？」、「讓我們繼續檢討烏龜車太多」。

不過，除了車速外，也有部分網友指出，是這些原因導致台灣交通事故頻傳，紛紛回應「台灣交通問題是私人運具太多」、「台灣人有個缺點，愛遲到，常常都拖很久才出門，一出門就很急」、「亂停車、愛鑽愛亂切、不保持安全距離」、「就是那幾乎貼著前車屁股飆的安全距離」、「慢慢開會被按喇叭，還會被人拿球棒堵車」、「當然在內車道開很慢確實也是問題」。