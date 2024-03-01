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赴日血拼驚見「悠遊卡也能刷」 陸網羨慕爆：一個大震驚

桃機花7萬買衣服 台人入境日本被課稅近萬元！內行曝2招避稅

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在桃機消費，入境日本時遭課稅。示意圖／桃園機場公司提供
網友在桃機消費，入境日本時遭課稅。示意圖／桃園機場公司提供

機場免稅店價格實惠，許多人出國都會到免稅店消費，趁機省一波。有網友近日在桃園機場免稅店買衣服，消費約7萬元，想不到入境日本，出關時竟被課稅，繳了4.4萬日圓（約9246元新台幣）。其他網友解釋，日本入境免稅額為20萬日幣（約新台幣4.2萬），有人建議，可以乾脆剪標、穿上新衣服，或是放在台灣，回國再取。

一名網友在臉書社團「日本東北自由行旅遊情報愛分享(青森、宮城、秋田、岩手、山形、福島)」發文表示，他近日至日本旅遊，出境以前先在桃園機場免稅店買衣服，共消費約7萬元，想不到入境日本仙台機場，出關時卻被擋下課稅，共繳納4.4萬日圓，讓他們當場傻眼。

其他人則留言「日本海關認為你是要做生意的，所以課你稅，很正常」、「入境日本免稅額是20萬日圓，現在匯率大概4萬台幣，超過課稅，小心回台灣有可能再課一次稅」、「放店裡回國再拿？應該可以」、「財去人安樂，下次可以先穿著」、「當時購入後直接穿上就沒有問題了！你們太單純了」。

有類似經驗的網友說，「你如果剪標籤，就不會被課稅，因為很多人都從國外帶衣服和包包去日本（跑單幫），我有朋友跑單幫被查到，不繳稅可以，就是貨物留在海關，出關時再提領帶回來」。

另有人好奇「帶一個價值10萬台幣的LV包包為何就沒事？」其他人留言「其實大部分是沒事，運氣不好或太明顯才會被抓」、「有在使用就沒事，同理版主的衣服如果穿在身上也不會有事。如果沒穿在身上吊牌也沒剪，海關可以合理懷疑你是帶進日本賣的」。

日本 桃園機場

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