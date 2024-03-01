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好無奈！她掏錢結帳屢遭「搶刷載具」 網轟：蕭貪的人非朋友

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，她朋友總愛在結帳時，搶著刷自己的載具，讓她好無奈。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影
一名女網友分享，她朋友總愛在結帳時，搶著刷自己的載具，讓她好無奈。聯合報系資料照片／記者胡經周攝影

許多民眾買東西結帳時，會將發票存在手機載具中。但一名女網友分享，她朋友每次在結帳時，不管是誰付錢，總會搶先一步拿出自己的手機給店員刷載具，讓她感到很無奈，卻又不知道該怎麼和對方說。貼文引發網友熱議，直呼實在「很沒禮貌」。

原PO在Dcard發文透露，每次和一位朋友出門時，不管原PO是買自己的東西，或是她們一起點餐由原PO付錢，朋友都會趁她還在掏錢時，搶先一步拿出自己的手機請店員刷載具，「我知道發票有機會中獎，但是也不是這樣吧？」原PO表示，她和其他朋友都很有默契，誰付錢就刷誰的載具，唯獨這位朋友特別貪小便宜，讓原PO覺得超無奈，好奇詢問眾人「我該怎麼跟她講，讓她不要一直這樣？」

貼文引發網友熱議，紛紛留言表示，「怎麼有這種人，我付錢那發票當然是我的啊」、「怎麼會有別人付錢，刷自己載具的行為，超想知道腦子裡都在裝什麼」、「他臉皮真的厚欸」、「貪小便宜真的不行，慢慢遠離這樣的人吧，感覺品格不及格」、「這種蕭貪的朋友不是朋友，有話直說就對了」、「直接跟他說這種行為滿沒禮貌的，是朋友就直說了，不用婉轉沒關係」、「搶著刷應該也要搶著買單吧，叫他不要做一半」。

不少網友給出實質解方，「直接說『可以不要再偷我發票嗎』」、「這種我會直接跟他講欸，直接說我要印出來對發票，或是我要存自己的載具，對這種沒禮貌的人沒必要不好意思」、「下次對方又想刷載具時就直接說，『你要請客嗎？不然為啥要拿我的發票』」、「如果要委婉一點，可以說因為載具會自動幫我分析消費金額，這樣我才知道自己花在什麼比較多」、「這根本我朋友，我付的錢他也搶著刷載具，後來我都直接開好載具才到櫃檯，讓他沒有可以刷到載具的機會」。

統一發票 載具

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