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吱吱！花蓮飯店遇「招財鼠」巡房客嚇傻 業者僅賠1罐洗手乳

聯合新聞網／ 綜合報導
民眾投宿花蓮一間飯店，半夜竟驚見床頭有錢鼠。圖擷取自爆料公社
民眾投宿花蓮一間飯店，半夜竟驚見床頭有錢鼠。圖擷取自爆料公社

日前有民眾一家4口到花蓮遊玩，入住一間價位不貴、評價不錯，又位在市區的飯店，怎料半夜睡到一半，聽見耳邊傳來「吱」的一聲，猛然抬頭竟驚見一隻「老鼠」與她對看，嚇得她立刻從床上跳起來，隔天她氣得向飯店反映，卻只得到一瓶洗手乳當補償，讓她相當傻眼。

該名網友在臉書社團《爆料公社》抱怨，日前和家人入住花蓮某間飯店，價格不貴、網路評價不錯，位置又在市區，因此決定入住，沒想到凌晨3點睡得正香甜時，感覺耳朵被異物碰觸而驚醒，接著就聽見「吱」一聲，嚇得她立刻從床上跳起，當下看見一團黑黑的東西跳到電話旁，她馬上拿起手機拍照，然而仔細一看簡直嚇傻，那團黑色物體竟是一隻「老鼠」。

原po解釋，當時凌晨3點多，她一個孕婦及2個孩子都在睡覺，深怕老鼠會咬傷小孩，因此一刻都不敢離開視線，最後直到4點多才和老公合力把老鼠趕走，這才得以安心入睡。隔天退房時，她向櫃台反映此事，對方卻表示「怎麼沒有立馬打電話請他們幫忙」，這回答令原po傻眼，「半夜3點多小孩在睡，我請你們來抓？！」，最後飯店給了一罐洗手乳當作賠償。

原PO無奈表示，「雖然不是高級飯店，但這樣的處理方式很不負責任，不要再跟我說錢鼠會帶財，她想到就害怕，直言是住過最誇張的飯店，也慶幸自己有拍照當證據，因為業者一副不相信的態度」。

文章曝光，網友們從照片中判斷，該「老鼠」其實是田鼠，紛紛笑說「這是錢鼠不是老鼠，其實蠻可愛的」、「錢來也，恭喜妳要發財了」、「要不要試著去買威力彩（刮刮樂），如果中獎或許就能沖淡這份恐懼了」。

不過，許多人仍認為實在太誇張，「很可怕，管它是錢鼠還是一般鼠，都覺得很可怕，這住宿太糟糕了」、「好噁心，我會嚇死氣死」、「這真的有誇張」。

根據「CTWant」報導，對此飯店業者僅表示已經安排消毒作業，若有後續狀況會發文公告，而目前觀光處和衛生局也沒有接獲檢舉，其他不願多談。

老鼠 花蓮 飯店

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