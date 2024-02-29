開價1600元！他徵司機接送「新竹到松山機場」 網看條件：太侮辱人

出國旅遊正夯，但是攜帶大包小包的行李，如何前往機場是許多人苦惱的問題之一。有網友發文徵司機，條件開出後卻只給1600元的費用，一票人看見後直呼「很敢講」、「你真的在侮辱人」。

一名網友日前轉發臉書社團「新竹大小事」的文章至「匿名3公社」，貼文透露要誠徵司機，從新竹接送到松山機場。原PO表示，自己一行人總共3個大人、2個幼兒，搭載物件包含3個行李箱和2台娃娃車，預計2月28日出發，屆時會支付1600元的酬勞。

貼文發出掀網熱議，有網友批評，以原PO提出的價格，就算從新竹到桃園機場都不見得有人要接，「在開玩笑嗎？2個幼兒又要幫你準備汽車安全座椅，行李3件之外，還要載你的2台娃娃車，這至少要6人座的車了吧？你自己開車好了，不然就搭客運。只有1600元，你真的在侮辱人」。

也有不少網友狂酸，「少打個零啦！」、「桃園機場到台北就1千多了」、「沒有個5～6千誰理你啊」、「1600誠徵志工」、「有錢買機票出國，沒錢搭計程車？」、「很敢講，還有一些社團說要收購指定的東西，都開一堆芭樂價」、「現在已經到了自己開價格的時代了喔」，「會不會是誤會？一個人1600？（反串要註明）」。