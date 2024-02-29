快訊

鍾明軒大陸行吐真心話「很喜歡這個地方」 陸網友：很認同

台鐵貨車注音符號藏奧秘 載到「這個貴客」還得打折

多個召委選舉結果出爐 民眾黨都票投國民黨

滷蛋被嫌貴！老闆嗆客「吃不起就滾」 網見價格驚：根本4倍利潤

聯合新聞網／ 綜合報導
一名老闆抱怨，店內的滷蛋遭客人嫌貴，發文希望網友來評評理。示意圖/ingimage
一名老闆抱怨，店內的滷蛋遭客人嫌貴，發文希望網友來評評理。示意圖/ingimage

滷蛋1顆25元很貴嗎？一名老闆表示店內的滷蛋價格遭客人嫌貴，令他當場開罵，希望網友來評評理，怎料文章一出，反遭網友們撻伐。

該名老闆在臉書社團「匿名3公社」表示，店裡一顆滷蛋賣25元，不過卻有客人嫌貴，讓原po聽了當場開罵，「不知道物價上漲嗎？」、「吃不起、沒錢就別吃，滾！」，上網發文希望網友們來評評理，「我店裡賣的滷蛋25元很貴嗎？」。

老闆還說，以前曾有奧客鬧事，讓他氣到拿酒瓶丟人，「結果就不要臉告我傷害害我賠錢，所以我非常恨奧客」。

討拍文曝光，反遭網友們打臉，「25元貴不貴，見仁見智，但是我目前買最高只有20」、「小七茶葉蛋10元，你有加金粉嗎？」、「狗屁的物價上漲，慾望上漲吧」、「25太貴了，根本4倍利潤」。

不過也有人表示，「我應該會買一次吃吃看，如果吃了感覺沒有那個價值，就不會再買了」、「溏心蛋35也是吃啊！覺得貴，可以選擇不吃」、「嫌貨才是買貨人」。

物價 茶葉蛋

延伸閱讀

流水席最頂菜餚？ 網友全推「1經典」：配飯單吃都好

很敢花？年輕人砸錢飛歐美「機票3萬起」 網曝1原因全共鳴

光機票就貴參參…年輕人為啥能狂飛歐美？ 眾人揭1關鍵：每年多幾十萬

外國人來台參加婚禮…見1幕超不解「明明是文明國家」 網友全點頭

相關新聞

廁所壞掉！麥當勞貼公告「請去肯德基」 網笑翻：爺爺哭不講武德

出門在外人有三急，這時速食店就成了我們的好朋友。長期以來，麥當勞、肯德基各自有擁護者，近日有網路流傳一張照片，麥當勞公告廁所壞掉不提供使用，建議網友到鄰近的肯德基，引發討論。

滷蛋被嫌貴！老闆嗆客「吃不起就滾」 網見價格驚：根本4倍利潤

滷蛋1顆25元很貴嗎？一名老闆表示店內的滷蛋價格遭客人嫌貴，令他當場開罵，希望網友來評評理，怎料文章一出，反遭網友們撻伐。

光機票就貴參參…年輕人為啥能狂飛歐美？ 眾人揭1關鍵：每年多幾十萬

疫情解封後，台灣出國人數狂攀，而相比鄰近亞洲國家，歐美機票貴上不少，物價也相對高。就有網友疑惑，為何現在很多年輕人可以狂飛歐美國家？引起底下留言區熱烈討論。

外國人來台參加婚禮…見1幕超不解「明明是文明國家」 網友全點頭

作家黃越綏分享外國朋友來台參加婚禮的感想，紛紛對於台灣人的「穿著」感到訝異，不解為何T恤、牛仔褲配球鞋可以公然進入五星飯店。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論，不少人認為台灣的確有許多人不看場合穿衣服，可以向同為亞洲的日、韓學習。

遊日伴手禮「不買吃的」能送啥？內行大推2物、5地點逛到腳痛

疫情過去，台灣人陷入出國熱潮，其中以日本最受歡迎。不過去的人多了，也引發新的煩惱－－該買什麼東西當伴手禮，才有新意，又符合朋友、同事喜好？有民眾就好奇，除了食物、點心外，去東京還能買什麼當伴手禮？

心情差…高中生月花7.3萬「紓壓」！一項理財習慣獲讚「乖小孩」

原PO在Dcard上PO出一張一名高中生的二月記帳結果，圖中該名高中生稱：「我上高中之後，一直沒有物欲，一個月內從未花過5萬元，但這個月真的心情太差，讓總支出爆表，總共花費73,752元」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。