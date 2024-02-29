滷蛋被嫌貴！老闆嗆客「吃不起就滾」 網見價格驚：根本4倍利潤

滷蛋1顆25元很貴嗎？一名老闆表示店內的滷蛋價格遭客人嫌貴，令他當場開罵，希望網友來評評理，怎料文章一出，反遭網友們撻伐。

該名老闆在臉書社團「匿名3公社」表示，店裡一顆滷蛋賣25元，不過卻有客人嫌貴，讓原po聽了當場開罵，「不知道物價上漲嗎？」、「吃不起、沒錢就別吃，滾！」，上網發文希望網友們來評評理，「我店裡賣的滷蛋25元很貴嗎？」。

老闆還說，以前曾有奧客鬧事，讓他氣到拿酒瓶丟人，「結果就不要臉告我傷害害我賠錢，所以我非常恨奧客」。

討拍文曝光，反遭網友們打臉，「25元貴不貴，見仁見智，但是我目前買最高只有20」、「小七茶葉蛋10元，你有加金粉嗎？」、「狗屁的物價上漲，慾望上漲吧」、「25太貴了，根本4倍利潤」。

不過也有人表示，「我應該會買一次吃吃看，如果吃了感覺沒有那個價值，就不會再買了」、「溏心蛋35也是吃啊！覺得貴，可以選擇不吃」、「嫌貨才是買貨人」。