傻眼！逛東區服飾店「低消60元」只有襪子能湊 店家回：營業方式不同

許多餐廳、咖啡店都有低消規定，要求入店顧客必須達到最低消費，但近日有網友發現連韓貨女裝店都要求「入店低消60元」，整間店幾乎只有襪子能湊，強迫消費的方式在網路引起熱議。

原PO在社群媒體Threads上發文抱怨，日前去東區逛街，準備走進一家街邊的韓貨女裝店時，卻被老闆告知「我們店有低消喔！走進來逛就要60元」，讓她當場傻眼，當下思考是要直接走人還是有其他反應，更懷疑是自己太久沒逛街了。

該則貼文引起網友一片撻伐，紛紛對店家規定表達不滿，「明明可以用搶的，偏偏說是要低消」、「這是認真的嗎，好狂喔」、「逛東區這麼久，從沒這種規定」、「什麼鬼……？」、「收這個真的不能接受，哪個人能夠在店門口外就一覽所有商品與價格」、「住在服務業水準算高的東京，服飾店，飾品店這種（非飲食或是美容美髮）從來沒聽過」、「他們家都賣韓貨，低消60只有襪子最便宜可以湊，而且低消的單子寫非常小一張，正常人走進去都不會看見的程度」。

對於網友求問店名，原PO表示自己只是闡述情況，不準備公審店家，所以不會公開，該店老闆也以小帳前來留言解釋，稱自己一個人體力有限，所以營業方式為預約制，並未對外開放，原PO能進店是因為她朋友是VIP，針對經營方式造成的困擾與疑問，她會好好反省與學習。

據《東森新聞》報導，台北市法務局主任消保官楊麗萍認為「要求低消並不違法，不過業者必須明確揭露消費方式並事先告知消費者，不能有隱匿欺瞞誤導的行為」，若有消費爭議，可向各縣市政府提起申訴。