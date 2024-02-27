他許願蓋「台澎跨海大橋」 網搖頭：沒看到中間那個深水區？

一名網友在臉書「爆廢公社」上發文表示純粹好奇，因為澎湖距離台灣只有24公里，「為何不蓋個台澎跨海大橋？」，引起網友熱議。部分網友將不可行之處歸根於經費過高、相對於澎湖人口稀少而CP值不高；但更多網友指出台澎之間的海域若要建橋，會遇上中間深水區、俗稱「黑水溝」的海域，在執行上恐怕相當有難度。

原PO在「爆廢公社」上發文表示，「為何不蓋個台澎跨海大橋？」，多數網友皆指出：「有沒有看到中間那個深水區？」，網友指出，台澎海域「平均深度100公尺，最深達200公尺，加上地震帶和強勁氣流，根本不可能蓋橋」、「洋流也是問題之一吧，那邊的暗流很強勁」。但也有人認為：「你確定是深水區不能蓋的原因？」

部分網友還指出，像這樣的大型建案無法執行的原因，絕大多數是經費過於龐大，在考量澎湖人口稀少的情況，若興建跨海大橋恐在經濟效益上「CP值不高」，且無法在台澎之間拉出一條直線，「可以從北邊進澎湖，水淺很多，橋不行就改隧道，當然就更貴了」。

對於有網友還提出興建跨海隧道的想法，有人認為：「隧道光是地震跟壓力問題，就不可能做到」，但也有人表示，包括日本的青函隧道，和英法海底隧道皆長達50多公里，「雖然不容易但還是能做，只是有沒有必要的問題」。但也有人認為，興建長達公里的跨海大橋，一旦出事也會有安全上的問題。