丟臉丟國外！一群台人遊日本藏王樹冰「嬉笑插隊」 老外開罵也沒用

日本藏王樹冰是冬季限定自然美景，更被譽為「一生一定要去一次」的景點。然而近日有網友抱怨，一家三口到此一遊，卻遇到一群台灣人嬉皮笑臉的插隊，他們的行為也同時惹怒在場日本、歐美人。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，一家三口到山形市藏王樹冰一睹美景，因人潮眾多，竟遇到一群台灣人嘻皮笑臉的插隊，他們甚至無視路人的罵聲，假裝聽不懂，讓原PO氣喊：「沒水準拜託不要出國丢臉」、「不知羞恥！」

更嘔的是，原PO還被當成一夥的，他表示有歐美老外直接對他們一家三口開罵，經過解釋後對方也道歉，並繼續罵這群人。還有日本當地人不滿插隊情況，不斷碎碎唸抱怨。原PO表示，其實也有台灣人不滿這群人的行為，但面對眾人指責，這些插隊者始終無動於衷，讓原PO不禁說重話：「一群台灣土炮同時惹怒多國人！」

貼文曝光後，網友也一片罵聲，「台灣人是不是素質越來越低落了」、「我去日本還有看到台灣阿伯在觀光地點、他們的遊覽車後面尿尿哩」、「以前去日本，飯店人員還追上車去點哪間房間連毛巾、浴巾都帶走的」、「出國的時候，因為語言問題，他們打從心裡會催眠自己不用怕，大家會以為他們是中國人，沒事的，嘻嘻」。另外也有網友警告，在日本插隊是違法的，可以報警，呼籲國人在外不要圖一時之便，付出更大的代價。