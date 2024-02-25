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給友100元買鹽竟「倒賺400元」 他一聽真相氣炸秒絕交

聯合新聞網／ 綜合報導
網友透露，自己拿100元請好友去雜貨店買鹽，沒想到之後對方竟沾沾自喜地拿回400元，了解事情真相後的他則氣得與對方絕交。示意圖／ingimage
網友透露，自己拿100元請好友去雜貨店買鹽，沒想到之後對方竟沾沾自喜地拿回400元，了解事情真相後的他則氣得與對方絕交。示意圖／ingimage

台灣人買東西多習慣現金支付，但有時商家會因為太累、太忙而不小心找錯錢。近日，有網友在「爆怨公社透露，自己拿100元請好友去雜貨店買鹽，沒想到之後對方竟沾沾自喜地拿回400元，了解事情真相後的他則氣得與對方絕交。

原PO指出，他最近到別人家作客，房主在廚房忙著準備餐點，期間因鹽巴剛好用完，自己便拿出100元請同行的友人到附近雜貨店買鹽。後來，他在客廳準備碗筷時，好友突然小聲地說「我不只幫你省錢，還倒賺了400多塊」，因為店家阿嬤分不清楚100元和500元，便詢問「這是500元齁？」友人卻說謊表示「對啊」。

了解事情經過後，原PO一句話也沒說就立刻走到雜貨店，而阿嬤一看到客人走進來，便和往常一樣笑臉迎人。他透露，其實自己以前偶爾會到雜貨店買東西，但阿嬤因行動不方便外，連視力也退化，每次找錢時都會向客人確認。

當下，原PO從冰箱內拿出一瓶飲料，並拿出一張500元和兩個10元，接著彎腰假裝撿錢並提醒阿嬤要將錢放好，對方則在收下錢後頻頻道謝，讓他感到十分難過且自責。原PO在回程的路上越想越生氣，對著該名友人直言「你自己想想，今天這件事情對嗎？要是自己的家人被這樣騙，你做何感想？」隨後與朋友斷交。

貼文一曝光，許多網友批評該名友人的行為，「基本的道德觀念都沒有，還沾沾自喜，這種朋友不要也罷」、「這種人我也超不欣賞！」、「如果我也有這種朋友，我也是疏遠，既然我自己不想被人佔便宜，我也不該讓別人吃虧」、「500元看清一個人的品格」。

也有不少人稱讚原PO，「你很讚，我替每個人謝謝你，世界需要更多你這樣的人，才不會被毀滅」、「好人一生平安」、「我也會歸還，有遇過幾次」、「這我只能給你一個讚」、「充滿正義感，真是善良又暖心的人」。

爆怨公社 鹽巴

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