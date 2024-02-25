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明明沒缺蛋「早餐店卻還是賣15元」 老闆娘1句話讓他無言了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣2023年曾發生蛋荒導致蛋價飆漲，如今狀況已緩解。圖／聯合報系資料照片
台灣2023年曾發生蛋荒導致蛋價飆漲，如今狀況已緩解。圖／聯合報系資料照片

台灣去年（2023）曾發生蛋荒導致蛋價飆漲，一名網友透露，現在蛋明明已經不缺了，去吃早餐店時一顆卻還是要15元，在詢問老闆娘之後，得到的回覆讓他無法反駁。貼文曝光後，引起留言區熱烈討論。

原PO在PTT發文表示，他在吃早餐時問老闆娘，「明明不缺蛋了，為什麼一顆還是15元？」沒想到對方直接回應，「因為電價要漲了，維持15元就等於荷包蛋沒漲價啊！」讓原PO瞬間不知該如何給反應。

對此，留言區也紛紛表示，「無法反駁」、「沒漲，佛心了」、「蛋的批發價一斤32元，給你參考」、「15元且吃且珍惜」、「過幾年，搞不好懷念加蛋只要15元」、「你自己去超市買，一顆都要7塊左右」、「沒漲到20元已是良心事業」。也有網友認為，「理由千百種，房租、水電、人力、瓦斯」、「商家嘴臉，電價漲，煎一顆蛋成本也多沒1毛」。

事實上，經濟部將於3月召開電價費率審議會，決定4月起全面調漲電價。據經濟部規畫，這次不僅工業用電的電價將大幅調升，一般民生用電、小商家、低壓用電也將全面調漲，包括長期凍漲的用電330度以下也涵蓋在內，將影響1,357萬家庭用戶。

而國內雞蛋近期買氣依然低迷，根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3436萬隻，雞蛋每日生產量12萬1500箱（每箱約200顆），比國人每天所需的12萬箱雞蛋還多，顯示供過於求。

PTT 早餐店 老闆娘 蛋價 電價

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