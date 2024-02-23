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女客買菜「稱攤商沒找400元」下跪大鬧喊救命 網傻眼：之前也遇過

聯合新聞網／ 綜合報導
新北市一名婦人付100元買菜，卻在半小時後折返，聲稱老闆收了500元卻沒找錢，試圖詐騙取財。圖片為菜市場示意圖。記者王燕華／攝影
新北市一名婦人付100元買菜，卻在半小時後折返，聲稱老闆收了500元卻沒找錢，試圖詐騙取財。圖片為菜市場示意圖。記者王燕華／攝影

新北市土城區發生一起疑似是消費詐騙事件，一名婦人拿100元買東西，卻在半小時後折返，稱自己付了500元，攤販老闆卻沒有找她錢，並開始在地上打滾，甚至原地跪下大喊救命。最後老闆受不了給她400元，這場鬧劇才落幕。

原PO在Facebook社團「我是土城人」發文表示，昨（22）日他在學府市場看到一名婦人，拿100元跟攤商老闆買菜，結果半小時後卻又折返回來，聲稱老闆剛剛拿了500元卻沒有找錢，疑似試圖向老闆訛錢。

老闆原本不予理會，沒想到婦人卻開始無理取鬧、在地上打滾，還下跪大喊救命，並作勢要打電話報警，場面十分失控。雙方僵持近1小時後，老闆終於受不了給婦人400元，婦人一拿到錢，便轉頭到裕民路搭計程車離開，令在場民眾十分傻眼。

貼文引發熱議，網友紛紛表示「以後攤販老闆都要自備密錄器了」、「裝個監視器自保吧」、「店家好倒楣」、「為了四百塊下跪⋯她是不是臨演」、「我星期天在中和廟口市場也看到一樣的事」、「當下沒反應少找錢，事後回來盧，應該馬上報警處理才對」。

也有人分享類似經驗，提醒商家以後收錢都要多加注意，「之前我碰到一個客人拿500元，硬說他拿1000元給我，結果我的抽屜裡面都沒有1000元，讓他沒辦法騙了」。

監視器 詐騙

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