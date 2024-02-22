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網戰翻！她哀號「今年228沒連假」 上班族直言：更討厭補班

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示討厭政府調整行事曆成大連假，因為要補班，出門遊玩也全都是人。圖為春節連假期間，台南國華街美食商圈滿街人潮。聯合報系資料照片／記者鄭惠仁攝影
有網友表示討厭政府調整行事曆成大連假，因為要補班，出門遊玩也全都是人。圖為春節連假期間，台南國華街美食商圈滿街人潮。聯合報系資料照片／記者鄭惠仁攝影

春節假期過後，即將迎來228國定假日，而今年2月28日在禮拜三，沒有連續放假，因此引發正反聲浪。有網友認為上班幾天休息幾天的模式不錯，但也有北漂族坦言沒連假非常困擾。

一名女網友20日以「今年228沒有連假」為題，在Dcard心情版上發文抱怨，2月28日是禮拜三，2月29日和3月1日都沒有放假，「這難道是叫人請假兩天的意思嗎？」

話題拋出後，不少網友卻表示，「上班兩天休一天，再上班兩天休兩天，覺得開心」、「就單獨放一天，不然補班補課要補兩天」、「很棒啊，中間休息一天，補班更討厭，連假也到處都是人」、「討厭補班…都會忘了設鬧鐘」、「補班根本沒意思，連假都塞在路上，又一直上班超累」、「禮拜六上班很厭世」、「要休自己休，不想一週上班6天」、「連續上班6天真的要命，如果是加班可能還覺得還好，但是補連假真的痛苦」、「其實放在禮拜三本來就不會用補假的方式吧」。

但也有網友們基於排班、北漂等原因，更喜歡放連假，「對離家在外縣市打拼的小孩來說，補班連假是小確幸」、「在外縣市上班住宿舍只能週末回家的人覺得無奈，寧願週六補班也想要連假，週三只放一天待在宿舍覺得浪費，回家又覺得太趕，聽說以後都沒有補班換連假了，覺得傷心」、「我喜歡連假欸，大家都一起放比較好安排，不是每個人都很好請假」。

北漂 國定假日 連假

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